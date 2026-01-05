Παίκτης της ΑΕΚ ο Μπαρναμπάς Βάργκα – Την Τρίτη η επίσημη ανακοίνωση

Παίκτης της ΑΕΚ θεωρείται από σήμερα ο Μπαρναμπάς Βάργκα και το μόνο που απομένει για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Ούγγρου επιθετικού είναι η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ.

Ο 31χρονος επιθετικός πέρασε σήμερα με απόλυτη επιτυχία τις ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε για λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων» και πλέον αυτό που μένει είναι να ακολουθήσει η ανακοίνωση από τη διοίκηση, κάτι που εκτός απρόοπτου θα συμβεί ανήμερα των Φώτων.

Ο πρώην πια σέντερ φορ της Φερεντσβάρος αφίχθη στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής (4/1).