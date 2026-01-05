Εύβοια: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Αλιβέρι – Εγκλωβίστηκε γυναίκα

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια, στο Αλιβέρι ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα.
  • Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας απεγκλώβισαν μία γυναίκα που παγιδεύτηκε μετά τη σφοδρή σύγκρουση.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στο Αλιβέρι. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας απεγκλώβισαν μία γυναίκα που παγιδεύτηκε μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Σύμφωνα με το evia online το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στην περιοχή του Καράβου στο Αλιβέρι με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένη μία γυναίκα.

Στο σημείο βρέθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της ηλικιωμένης συνοδηγού.

Κατόπιν, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το παρών στο συμβάν έδωσαν και στελέχη του ΕΣΔΔΕ (Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας και Διάσωσης Εύβοιας).
Δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν τον δρόμο στο σημείο.

ΕΥΒΟΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ

20:15 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

18:58 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

18:45 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

18:35 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

