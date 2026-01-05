Πώς να σταματήσετε το τρίξιμο της πόρτας με υλικά που έχετε στην κουζίνα σας

Πώς να σταματήσετε το τρίξιμο της πόρτας με υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ο ήχος μιας πόρτας που τρίζει είναι, το λιγότερο, ενοχλητικός. Παρόλο που το τρίξιμο μπορεί να οφείλεται σε διάφορα προβλήματα, όπως η κακή ευθυγράμμιση της πόρτας με την κάσα ή η φθορά του ξύλου, η πιο κοινή αιτία είναι η τριβή. Αυτή προκαλείται από μεντεσέδες που δεν έχουν λιπανθεί σωστά και είναι συχνά καλυμμένοι με σκόνη, βρωμιά ή σκουριά. Ευτυχώς, υπάρχει μια απλή λύση χρησιμοποιώντας βασικά υλικά από την κουζίνα σας.

Μαγειρικό λάδι: Ο σύμμαχος σας για να μην τρίζουν οι πόρτες

Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ειδικά λιπαντικά σπρέι ή να πληρώσετε για ακριβές επισκευές. Το μαγειρικό λάδι διαθέτει λιπαντικές ιδιότητες που μπορούν να εξαλείψουν την τριβή στους μεντεσέδες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λάδι έχετε διαθέσιμο, όπως ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, λάδι καρύδας ή αραβοσιτέλαιο.

Άλλα υλικά από την κουζίνα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε λάδι, υπάρχουν και άλλα αναπάντεχα υλικά που λειτουργούν ως λιπαντικά όπως:

  • Μαγιονέζα: Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε λάδι, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.
  • Μαγειρικό σπρέι (Oil Spray): Προσφέρει εύκολη και γρήγορη εφαρμογή απευθείας στον μεντεσέ.
  • Σαπούνι (πλάκα): Πολλοί το προτιμούν ως μια πιο οικολογική λύση. Αρκεί να τρίψετε λίγο στεγνό σαπούνι πάνω στον μεντεσέ για να μειώσετε την τριβή.

Όλα αυτά τα υλικά περιέχουν λιπαρά στοιχεία που δρουν ως φυσικά λιπαντικά, προσφέροντας μια άμεση λύση στο ενοχλητικό τρίξιμο.

Βήμα-βήμα πώς να σταματήσετε το τρίξιμο στις πόρτες γρήγορα και αποτελεσματικά

  1. Πριν ξεκινήσετε, σκουπίστε τους μεντεσέδες με ένα νωπό πανί για να αφαιρέσετε σκόνη, βρωμιά ή λίπη.
  2. Εφαρμογή λιπαντικού: Αν επιλέξετε λάδι μαγειρικής (όπως ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο), χρησιμοποιήστε ένα σταγονόμετρο για να ρίξετε μερικές σταγόνες στους μεντεσέδες. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο βαμβάκι ή ακόμα και το δάχτυλό σας.
    Σαπούνι: Τρίψτε την πλάκα του σαπουνιού απευθείας πάνω στους μεντεσέδες, προσπαθώντας να εισχωρήσει το υλικό στις σχισμές.
  3. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα μερικές φορές για να «δουλέψει» το λάδι ή το σαπούνι στο εσωτερικό του μεντεσέ.
  4. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα λαδιού ή σαπουνιού με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Τι να κάνετε αν το τρίξιμο επιμένει

Αν ο θόρυβος δεν σταματήσει, θα χρειαστεί να προχωρήσετε σε βαθύτερη λίπανση αφαιρώντας τους πίρους των μεντεσέδων της πόρτας:

  1. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στο κάτω μέρος του πίρου και χτυπήστε το ελαφρά με ένα σφυρί για να τον σπρώξετε προς τα πάνω. Μόλις μετακινηθεί, τραβήξτε τον έξω με μια πένσα.
  2. Καθαρίστε τον πίρο με λίγο σύρμα κουζίνας και εφαρμόστε το φυσικό λιπαντικό σας (λάδι ή σαπούνι).
  3. Τοποθετήστε ξανά τον πίρο στη θέση του χτυπώντας τον ελαφρά με το σφυρί.

Ανοιγοκλείστε την πόρτα για να βεβαιωθείτε ότι ο θόρυβος εξαφανίστηκε και είστε έτοιμοι.

