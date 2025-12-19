Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε η αποστολή των Ερυθρόλευκων ενόψει Κηφισιάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ντανιέλ Ποντένσε - Ολυμπιακός

Απόντος του Ντανιέλ Ποντένσε θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός αύριο (20/12, 20:30) την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει ένα μικροπρόβλημα και έμεινε εκτός αποστολής, όπως φυσικά και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος ενσωματώθηκε στην αποστολή του Μαρόκου ενόψει του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε επίσης εκτός τους Καμπελά και Μπρούνο, ενώ επιστρέφουν ο Ντάνι Γκαρθία (που εξέτισε την ποινή του στο ματς κυπέλλου με τον Ηρακλή) και ο Μπιανκόν.

Αναλυτικά, στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού για το τελευταίο ματς του 2025 βρίσκονται οι Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Βέζο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

«Η σούπερ» γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη-Στοιχεία από το ECDC για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 397 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
18:26 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Επίσημη η «βόμβα»: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο πολύπειρος Αμερικανός ...
17:42 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»

«Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ – συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε...
15:28 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Θα προτείνει στη Λάτσιο 4 εκατ. ευρώ και συνιδιοκτησία για τον Μανδά

Ο Παναθηναϊκός αναζητά την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη θέμα του τερματοφύλακα, καθώς μέσα σ...
15:09 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΝΒΑ: Η πρώτη… πεντάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Πέρασαν 12 χρόνια από την πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στην βασική πε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα