NBA: Το Κογκρέσο ζητά ενημέρωση από τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ για το σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων – Οι πρώτες του δηλώσεις

Θέση για το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε με τους παράνομους στοιχηματισμούς στο κορυφαίο τη τάξει πρωτάθλημα μπάσκετ στον πλανήτη (ΝΒΑ) πήρε ο Άνταμ Σίλβερ, από τον οποίο το Κογκρέσο ζήτησε ενημέρωση μέχρι την Παρασκευή (31/10).

Ο Κομισάριος του NBA μίλησε για πρώτη φορά μετά τις συλλήψεις παικτών και θρύλων του πρωταθλήματος, καθώς ο κόσμος του αθλητισμού παρακολουθεί σοκαρισμένος το σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων στον «μαγικό κόσμο» του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος.

U.S. Congress has requested a briefing from Commissioner Adam Silver concerning the NBA gambling scandal by Oct. 31. pic.twitter.com/M6cGtNSsR1 — Yahoo Sports (@YahooSports) October 25, 2025

Οι δηλώσεις του Άνταμ Σίλβερ:

«Η αρχική μου αντίδραση ήταν βαθιά αναστάτωση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη λίγκα και τους φιλάθλους της από την ακεραιότητα του παιχνιδιού. Ένιωσα έναν κόμπο στο στομάχι μου. Με αναστάτωσε όλο αυτό», τόνισε αρχικά ο Σίλβερ και συνέχισε:

«Αυτό που συνέβη είναι πως, επειδή τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μέσω νόμιμων, αδειοδοτημένων εταιρειών, εντοπίστηκε μια ανώμαλη δραστηριότητα γύρω από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι τον Μάρτιο του 2023. Μας ενημέρωσαν οι ρυθμιστικές αρχές και οι ίδιες οι εταιρείες στοιχημάτων. Εξετάσαμε την υπόθεση με απόλυτη διαφάνεια. Και παρότι υπήρχε αυτή η ασυνήθιστη στοιχηματική κίνηση, ειλικρινά, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο. Ο Ροζίερ, εκείνη την περίοδο, συνεργάστηκε. Παρέδωσε το κινητό του στο γραφείο της λίγκας, έδωσε συνέντευξη. Τελικά καταλήξαμε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, παρά την περίεργη δραστηριότητα.

Όμως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξουσίες που εμείς δεν διαθέτουμε — μπορεί να εκδώσει κλήσεις σε απολογία, να απειλήσει με φυλάκιση, να κάνει πράγματα που το γραφείο της λίγκας δεν μπορεί να κάνει. Από τότε συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και φυσικά, αυτό που ανακοίνωσαν ήταν ένα κατηγορητήριο. Δυόμισι χρόνια μετά, προς τιμήν του Τέρι, δεν έχει ακόμη καταδικαστεί για τίποτα. Προφανώς, η εικόνα δεν είναι καλή, αλλά έχει τεθεί σε άδεια. Προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων και στη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως είπα, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση, η οποία διαθέτει εξουσίες που εμείς δεν έχουμε».

«Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους μας που όλοι πρέπει τώρα να ασχολούμαστε με αυτή την κατάσταση», κατέληξε ο Σίλβερ.

They PRESSED Adam Silver on the gambling allegations and he was stuttering: “What had happened was…” pic.twitter.com/PnpgpOxGiM — BrickCenter (@BrickCenter_) October 25, 2025

ΠΗΓΗ: ERTSPORTS, YAHOOSPORTS