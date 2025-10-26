NBA: Το Κογκρέσο ζητά ενημέρωση από τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ για το σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων – Οι πρώτες του δηλώσεις

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΑΝΤΑΜ ΣΙΛΒΕΡ

Θέση για το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε με τους παράνομους στοιχηματισμούς στο κορυφαίο τη τάξει πρωτάθλημα μπάσκετ στον πλανήτη (ΝΒΑ) πήρε ο Άνταμ Σίλβερ, από τον οποίο το Κογκρέσο ζήτησε ενημέρωση μέχρι την Παρασκευή (31/10).

Σοκ στο NBA με υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού – Συνελήφθησαν ο προπονητής των Μπλέιζερς και ο Τέρι Ροζίερ

Ο Κομισάριος του NBA μίλησε για πρώτη φορά μετά τις συλλήψεις παικτών και θρύλων του πρωταθλήματος, καθώς ο κόσμος του αθλητισμού παρακολουθεί σοκαρισμένος το σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων στον «μαγικό κόσμο» του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Άνταμ Σίλβερ:

«Η αρχική μου αντίδραση ήταν βαθιά αναστάτωση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη λίγκα και τους φιλάθλους της από την ακεραιότητα του παιχνιδιού. Ένιωσα έναν κόμπο στο στομάχι μου. Με αναστάτωσε όλο αυτό», τόνισε αρχικά ο Σίλβερ και συνέχισε:

«Αυτό που συνέβη είναι πως, επειδή τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μέσω νόμιμων, αδειοδοτημένων εταιρειών, εντοπίστηκε μια ανώμαλη δραστηριότητα γύρω από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι τον Μάρτιο του 2023. Μας ενημέρωσαν οι ρυθμιστικές αρχές και οι ίδιες οι εταιρείες στοιχημάτων. Εξετάσαμε την υπόθεση με απόλυτη διαφάνεια. Και παρότι υπήρχε αυτή η ασυνήθιστη στοιχηματική κίνηση, ειλικρινά, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο. Ο Ροζίερ, εκείνη την περίοδο, συνεργάστηκε. Παρέδωσε το κινητό του στο γραφείο της λίγκας, έδωσε συνέντευξη. Τελικά καταλήξαμε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, παρά την περίεργη δραστηριότητα.

Όμως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξουσίες που εμείς δεν διαθέτουμε — μπορεί να εκδώσει κλήσεις σε απολογία, να απειλήσει με φυλάκιση, να κάνει πράγματα που το γραφείο της λίγκας δεν μπορεί να κάνει. Από τότε συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και φυσικά, αυτό που ανακοίνωσαν ήταν ένα κατηγορητήριο. Δυόμισι χρόνια μετά, προς τιμήν του Τέρι, δεν έχει ακόμη καταδικαστεί για τίποτα. Προφανώς, η εικόνα δεν είναι καλή, αλλά έχει τεθεί σε άδεια. Προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων και στη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως είπα, συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση, η οποία διαθέτει εξουσίες που εμείς δεν έχουμε».

«Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους μας που όλοι πρέπει τώρα να ασχολούμαστε με αυτή την κατάσταση», κατέληξε ο Σίλβερ.

ΠΗΓΗ: ERTSPORTS, YAHOOSPORTS

22:02 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Juniors Masters: Νέος θρίαμβος για τον Ραφαήλ Παγώνη – Κατέκτησε το τρόπαιο στο Μόντε Κάρλο

Ο Ραφαήλ Παγώνης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά το σπουδαίο ταλέντο του, κατακτώντας σήμερα κα...
21:26 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Καβάλα: Πρωτοφανές περιστατικό σε αγώνα – Ο τερματοφύλακας τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του και έγινε αλλαγή

Η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε εκτός έδρας της Καβάλας 3-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία...
13:52 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Παρουσίασε τον Ράφα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός – «Θα κάνουμε τα πάντα για να πάμε προς τους τίτλους»

Περισσότερο από μία ώρα κράτησε η συνέντευξη Τύπου της επίσημης παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ ...
06:39 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τορόντο Ράπτορς – Μιλγουόκι Μπακς 116-122: Εξωπραγματικός Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τα «ελάφια» στη νίκη με double-double

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των...
