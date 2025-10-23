Σοκ στο NBA με υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού – Συνελήφθησαν ο προπονητής των Μπλέιζερς και ο Τέρι Ροζίερ

Σοκ στο NBA. Ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, συνελήφθησαν στο πλαίσιο δύο ευρείας κλίμακας ερευνών που σχετίζονται με παράνομες αθλητικές στοιχηματικές δραστηριότητες και στημένα παιχνίδια πόκερ που υποστηρίζονται από τη μαφία, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το ESPN, o Μπίλαπς και ο Ρόζιερ ήταν μεταξύ των 34 ατόμων που συνελήφθησαν. Οι συλλήψεις ήταν το αποτέλεσμα μιας πολυετούς έρευνας που κάλυψε 11 πολιτείες και αφορούσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ. Ο Πατέλ και άλλοι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι οι πολλαπλές κατηγορίες αφορούν τέσσερις μαφιόζικες οικογένειες και δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και «απίστευτα» ποσά από απάτες.

Ο Ρόζιερ, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη το πρωί σε ένα ξενοδοχείο στο Ορλάντο της Φλόριντα, κατηγορείται για συμμετοχή σε παράνομο σχέδιο αθλητικών στοιχημάτων χρησιμοποιώντας ιδιωτικές πληροφορίες από το NBA. Οι Χιτ έχασαν το πρώτο τους παιχνίδι της σεζόν από τους Μάτζικ την Τετάρτη, όταν ο Ρόζιερ δεν έπαιξε λόγω απόφασης του προπονητή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρόζιερ και άλλοι κατηγορούμενοι «είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που ήταν γνωστές σε παίκτες ή προπονητές του NBA» και οι οποίες ήταν πιθανό να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των αγώνων ή τις επιδόσεις των παικτών, και παρείχαν αυτές τις πληροφορίες σε άλλους συνωμότες με αντάλλαγμα είτε ένα σταθερό ποσό είτε ένα μερίδιο από τα κέρδη των στοιχημάτων.

«Ένα από τα πιο θρασύτατα σχέδια διαφθοράς στον αθλητισμό»

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Νοσέλα Τζούνιορ, το χαρακτήρισε ως «ένα από τα πιο θρασύτατα σχέδια διαφθοράς στον αθλητισμό από τότε που τα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα νομιμοποιήθηκαν ευρέως στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μπίλαπς, ο οποίος συνελήφθη στο Όρεγκον, κατηγορείται σε ξεχωριστή δικογραφία για ένα ευρύ σχέδιο νοθείας παράνομων παιχνιδιών πόκερ που υποστηρίζονταν από μαφιόζικες οικογένειες, σύμφωνα με τις αρχές. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν τεχνολογία για να κλέψουν εκατομμύρια από θύματα στην περιοχή της Νέας Υόρκης, δήλωσε ο Nocella.

Τόσο ο Μπίλαπς όσο και ο Ρόζιερ αναμένεται να εμφανιστούν για πρώτη φορά στο δικαστήριο αργότερα την Πέμπτη στο Όρεγκον και τη Φλόριντα, αντίστοιχα.

Ο πρώην παίκτης και βοηθός προπονητής των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ντέιμον Τζόουνς, ήταν μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν την Πέμπτη. Υποτίθεται ότι παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με αγώνες του NBA σε συγκατηγορούμενους, οι οποίοι τις χρησιμοποίησαν για να τοποθετήσουν αθλητικά στοιχήματα.

Σύμφωνα με τον Νοσέλα, έξι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για συμμετοχή στην υπόθεση των αθλητικών στοιχημάτων, ενώ 31 κατηγορούμενοι υποτίθεται ότι εμπλέκονται σε στημένα παιχνίδια πόκερ. Ο Ντέιμον Τζόουνς είναι ένα από τα τρία άτομα που υποτίθεται ότι εμπλέκονται και στις δύο υποθέσεις, δήλωσε ο Νοσέλα.

Ύποπτο ενδιαφέρον για τα στατιστικά του Ρόζιερ

Τα πρακτορεία στοιχημάτων σε πολλές πολιτείες επισήμαναν ύποπτο ενδιαφέρον για στοιχήματα σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του Ρόζιερ πριν από τον αγώνα μεταξύ των Σάρλοτ Χόρνετς και των Νιου Ορλίνς Πέλικανς στις 23 Μαρτίου 2023. Μια απροσδόκητη αύξηση των στοιχημάτων – συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία στοιχηματιστή, συνολικού ύψους 13.759 δολαρίων – ήρθε στο under για τους πόντους, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του Rozier, προκαλώντας τα πρακτορεία στοιχημάτων να σταματήσουν τα στοιχήματα για τον βετεράνο γκαρντ. Ο Ρόζιερ, τότε με τους Χόρνετς, έπαιξε μόνο 10 λεπτά πριν αποχωρήσει από τον αγώνα, επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι.

Ο δικηγόρος του Χόρνετς, Jim Trusty, είχε δηλώσει προηγουμένως στο ESPN ότι ο πελάτης του συναντήθηκε με αξιωματούχους της NBA και του FBI πολλές φορές το 2023. To NBA δήλωσε ότι εξέτασε το θέμα τότε και δεν διαπίστωσε παραβίαση των κανόνων του πρωταθλήματος.

Ο Μπίλαπς είναι προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς από το 2021 και ήταν στον πάγκο στην ήττα της ομάδας στην πρεμιέρα της σεζόν από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Είναι πρωταθλητής του NBA και MVP των τελικών ως παίκτης των Ντιτρόιτ Πίστονς , ενώ το 2024 εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ο Μπίλαπς υπέγραψε πολυετή επέκταση συμβολαίου με τους Trail Blazers τον Απρίλιο.

Ο 31χρονος Ρόζιερ βρίσκεται στην τελευταία σεζόν ενός τετραετούς συμβολαίου αξίας 96,3 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε με τους Χόρνετς τον Αύγουστο του 2021. Ο αγώνας της 23ης Μαρτίου 2023 ήταν ο τελευταίος του Ρόζιερ για τη σεζόν 2022-23 με τους Χόρνετς, οι οποίοι τον αντάλλαξαν με τους Χιτ τον Ιανουάριο του 2024.

Η υπόθεσή του συνδέεται με το σκάνδαλο στοιχημάτων που εμπλέκει τον πρώην σέντερ των Τορόντο Ράπτορς, Τζόντεϊ Πόρτερ, ο οποίος αποκλείστηκε από το NBA την άνοιξη του 2024 για τον ρόλο του σε ένα σχέδιο στοιχημάτων γύρω από τα στοιχήματα προπ των παικτών. Ο Πόρτερ ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες συνωμοσίας και παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι χειραγώγησε την απόδοσή του σε δύο αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24. Αναμένει την έκδοση της ποινής του τον Δεκέμβριο.

Τέσσερις άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του Πόρτερ, έχουν ομολογήσει την ενοχή τους στην υπόθεση. Δύο άλλοι άνδρες έχουν κατονομαστεί ως συνωμότες και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την ομολογία τους, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Ο 49χρονος Ντέιμον Τζόουνς , έπαιξε σε 10 ομάδες του NBA κατά τη διάρκεια της 11χρονης καριέρας του από το 1998 έως το 2009 και ήταν βοηθός των Καβαλίερς από το 2016 έως το 2018.

Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Pat McAfee Show» την Τρίτη και δήλωσε ότι η λίγκα συνεργάζεται με τους συνεργάτες της στον τομέα των αθλητικών στοιχημάτων για την καταπολέμηση των προσπαθειών χειραγώγησης.

«Ζητήσαμε από ορισμένους από τους συνεργάτες μας να αποσύρουν ορισμένα στοιχήματα, ειδικά όταν αφορούν παίκτες που παίζουν και στις δύο ομάδες, παίκτες που δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό, όπου είναι πολύ εύκολο να χειραγωγηθεί κάτι, το οποίο διαφορετικά φαίνεται μικρό και ασήμαντο για το συνολικό σκορ», δήλωσε ο Σίλβερ. «Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε —μαθαίνοντας καθώς προχωράμε και συνεργαζόμενοι με τις εταιρείες στοιχημάτων— κάποιους επιπλέον ελέγχους για να αποτρέψουμε μέρος αυτής της χειραγώγησης».