Βατικανό: Για πρώτη φορά έπειτα από 5 αιώνες Βρετανός μονάρχης και Πάπας προσεύχονται μαζί

Εύη Κατσώλη

διεθνή

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ έγινε σήμερα ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που προσευχήθηκε δημόσια με έναν Πάπα, μετά το Αγγλικανικό Σχίσμα τον 16ο αιώνα. Η κοινή προσευχή έλαβε χώρα στo Βατικανό, στη διάρκεια οικουμενικής λειτουργίας, της οποίας χοροστάτησε ο πάπας Λέων ΙΔ’, στην Καπέλα Σιξτίνα.

Αυτή η λειτουργία, η οποία συνδύαζε τις καθολικές και αγγλικανικές παραδόσεις, σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση μεταξύ των δύο Εκκλησιών, σε έκταση χωρίς προηγούμενο, που δεν έχει παρατηρηθεί από τη “γέννηση” του αγγλικανισμού το 1534, μετά τη ρήξη του Βασιλιά Ερρίκου H’ με τη Ρώμη.

 

Η οικουμενική προσευχή υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά και μαζί με τον πάπα σε αυτή χοροστάτησε και ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ.

Η συνάντηση Καρόλου – Πάπα Λέοντος

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο 76χρονος μονάρχης, ο οποίος είναι και ο Ύπατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, έγινε δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από τον Αμερικανό Πάπα, στην πρώτη τους συνάντηση από τότε που ο Λέων ΙΔ΄ διαδέχθηκε τον Φραγκίσκο ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, που είχε τα μαλλιά της καλυμμένα με ένα μαύρο πέπλο, ο Κάρολος απευθύνθηκε στον ποντίφικα στα αγγλικά, σε εγκάρδια ατμόσφαιρα και αντάλλαξε δώρα μαζί του, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το Βατικανό.

Αυτή η επίσκεψη έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον Βρετανό μονάρχη, του οποίου ο αδελφός Άντριου αποτελεί αντικείμενο νέων αποκαλύψεων στην υπόθεση του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.

 

