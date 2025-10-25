Λιθουανία: Ξανά κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω «εισβολής» μετεωρολογικών μπαλονιών

Έκλεισε ξανά το βράδυ του Σαββάτου (25/10) το αεροδρόμιο του Βίλνιους εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών που εισήλθαν από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, επισημαίνοντας ότι αυτό συμβαίνει για τέταρτη φορά αυτόν τον μήνα.

Τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν και το βράδυ της Παρασκευής αφού τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια».

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους είχε κλείσει προσωρινά την Τρίτη 21 Οκτωβρίου καθώς και στις 5 Οκτωβρίου.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε ανακοίνωσε το κλείσιμο των δύο συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη σε περίπτωση που επαναλαμβάνονταν τέτοια περιστατικά.

