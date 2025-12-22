Μάριος Ηλιόπουλος: «Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα;»

«Η Super League οφείλει μέσα από ένα πλαίσιο “ισονομίας” να προστατεύσει όλες τις ομάδες, χωρίς να τους διακρίνει σε ισχυρούς και ανίσχυρους, πρωταγωνιστές και κομπάρσους», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα της ομάδας.

«Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα από τα μισά;;, αναφέρει, επίσης, στο μήνυμά του, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος στέλνει και τις ευχές του ενόψει των εορτών.

Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Αγαπητοί φίλοι,

Ενόψει της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, των επερχόμενων Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, ήθελα να σας πω τα παρακάτω, τα οποία θεωρώ ότι είναι λόγια ουσίας, για τον κόσμο της ΑΕΚ μας αλλά και για όλους όσοι αγαπούν το Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

To πρώτο μισό της ποδοσφαιρικής σεζόν ολοκληρώθηκε. Η ομάδα μας κατάφερε να πετύχει όλους τους μεσοπρόθεσμους στόχους που είχαμε γι’ αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα, σε όλα τα μέτωπα. Το 2026 θα ξεκινήσει άμεσα με εξίσου απαιτητικές υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα, αλλά και στο κύπελλο.

Εξέφρασα ακριβώς μέσα στην περίοδο που ακούστηκαν κάποιες μεμονωμένες γκρίνιες λόγω της συγκυρίας με κάποια αποτελέσματα τότε, την βεβαιότητα μου για την ανάγκη να υπάρχει Πίστη, Υπομονή και Επιμονή. Το ίδιο και ακόμη πιο έντονα νιώθω και τώρα.

Έχω μεγάλους Στόχους, Πάθος και Όραμα για την ομάδα μας και καμιά κοντόφθαλμη σκέψη δεν ταιριάζει με αυτά. Όπως τόνισα και πρόσφατα, προ δύο μηνών περίπου, από την εμπειρία μου στον πρωταθλητισμό στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ξέρω καλά πως πρωταθλητής είναι αυτός που βλέπει μακριά στον ορίζοντα και όχι μέχρι τα πρώτα πενήντα μέτρα… Ο κόσμος μας πρέπει πάντα να στηρίζει με αυτό το σκεπτικό.

Δεχτήκαμε πρόσφατα συγχαρητήρια από διάφορες πλευρές για την εξαιρετική Ευρωπαϊκή μας πορεία. Σε κάποιο από αυτά απαντήσαμε με τον τρόπο που άρμοζε. Όσον αφορά τα συγχαρητήρια από την Super League, είναι πράγματι πολύ σημαντικό οι ελληνικές ομάδες να διακρίνονται και στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό περιβάλλον και αυτό είναι το πρώτο που δηλώσαμε για την νέα εποχή που οραματιζόμαστε.

Στη ζωή είναι Αρετή να παραδέχεσαι τα λάθη σου γιατί αυτό προάγει τις Αξίες, τις Αρχές, τα Ιδανικά και τα Ιδεώδη. Περισσότερο από ποτέ η κοινωνία μας έχει ανάγκη από καθαρότητα και Ευ Αγωνίζεσθαι… Την ίδια ανάγκη έχει και το ποδόσφαιρο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας… Η Super League είναι συνεταιρισμός και γι’ αυτό πρέπει να λειτουργεί προς όφελος όλων των ομάδων και όχι των «ολίγων εκλεκτών», γιατί μόνο μέσω ανταγωνιστικότητας μπορεί να προοδεύσει το Ελληνικό Ποδόσφαιρο και οι Ελληνικές Ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη να έχουν ακόμη καλύτερη απόδοση και να φέρνουν «αξιοπρεπή» αποτελέσματα…

Κάποιες φορές αναρωτιέσαι… Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα από τα μισά;;

Η Super League οφείλει μέσα από ένα πλαίσιο “ισονομίας” να προστατεύσει όλες τις ομάδες, χωρίς να τους διακρίνει σε ισχυρούς και ανίσχυρους, πρωταγωνιστές και κομπάρσους. Άλλωστε, ο σεβασμός και η στήριξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν αφορά κάποιους ανθρώπους και ομάδες που επενδύουν και στηρίζουν το ποδόσφαιρο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, με κίνητρο μόνο το συναίσθημα και την προσφορά στον τοπικό αθλητισμό, χωρίς ουσιαστική βοήθεια και με την ανησυχία πως οι «αγωνιστικοί ίσοι όροι» αποτελούν πιθανόν την παροδική ανταπόδοση μιας κάποιας «καλής διαγωγής». Μόνο με ανταγωνιστικότητα θα βελτιωθεί το ποδόσφαιρο, θα επιστρέψει ο Κόσμος και οι οικογένειες στα γήπεδα και θα έρθουν ακόμα μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες…

Ας πορευθούμε κύριοι με το Ευ Αγωνίζεσθαι, όσο και αν κάποιοι θέλουν να το παρουσιάζουν μόνο ως κάτι ρομαντικό ή ακόμα και ουτοπία…..Ας γίνει πράξη από όλους…. Πραγματική και καθαρή πράξη από όλους…

Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας στην παράδοση και στην ιστορία της χώρας μας που γέννησε τους Ολυμπιακούς αγώνες, τα Αθλητικά Ιδεώδη και το Ευ Αγωνίζεσθαι.

Tότε θα έχουν ουσία και μεγαλύτερη αξία τα «συγχαρητήρια».

Χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος».