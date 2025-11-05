Λουτσέσκου για το ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόι: «Όλοι είναι έτοιμοι και γνωρίζουν τις δυσκολίες του αγώνα»

Στις δυσκολίες του αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις, αλλά και στην εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες του, στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον ελβετικό σύλλογο στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 6/11, 22:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο 56χρονος Ρουμάνος προπονητής μίλησε για το δύσκολο πρόγραμμα που “έβγαλε” ο ΠΑΟΚ, αλλά και το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό (Κυριακή 9/11, 21:00 – «Απόστολος Νικολαΐδης»), για τις επιλογές που έχει με την επιστροφή των τραυματιών, αλλά και στην ενέργεια που δίνει η Τούμπα στην ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη Γιουνγκ Μπόις: «Θα έχουμε έναν καλό αντίπαλο, από την Ελβετία, με επιθετικό κατά βάση ποδόσφαιρο. Είναι μία καλή ομάδα η Γιουνγκ Μπόις. Όλοι είναι έτοιμοι και γνωρίζουν τις δυσκολίες του αγώνα. Ο καθένας μέσα στην ομάδα αντιλαμβάνεται τη δυσκολία του παιχνιδιού και την ίδια στιγμή, υπάρχει και ο συναγωνισμός στην ομάδα. Όλοι θέλουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Υπάρχει και η εμπειρία και η νοοτροπία που έχουμε “χτίσει” τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θέλουμε είναι να σβήνουμε μετά από κάθε παιχνίδι ό,τι έχει συμβεί και να κοιτάμε το επόμενο. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση όσον αφορά τον αντίπαλο, για να ξέρουμε όσο πιο πολλά μπορούμε γι’ αυτόν. Το δεύτερο είναι να έχουμε εμείς τη δική μας ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που μας οδηγούν στο πώς θα προετοιμάσουμε το κάθε παιχνίδι».

Για το ροτέισον και την αρχική ενδεκάδα σε σχέση με τα διαδοχικά ματς: «Με γνωρίζετε και γνωρίζετε και τη φιλοσοφία μου. Η προσοχή μου είναι και στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν. Έχουμε τρία παιχνίδια σε επτά ημέρες, οπότε είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε την απαραίτητη φρεσκάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Θα είναι ένα ματς μεγάλης έντασης, με πολλά τρεξίματα και μάχες, με βάση και τον αντίπαλο. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να έχουμε φρεσκάδα και να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές για το παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι επιστρέφουν παίκτες όπως ο Δημήτρης Πέλκας, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Ντέγιαν Λόβρεν. Δεν είναι μόνο οι παίκτες του ροτέισον, αλλά είναι και αυτοί που δίνουν λύσεις ερχόμενοι από τον πάγκο. Είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι έρχονται όλοι οι παίκτες και είναι και πάλι διαθέσιμοι».

Για τον ρόλο που παίζει η Τούμπα: «Περιμένουμε μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα και φυσικά θα χρειαστούμε την ώθηση από τον κόσμο. Θέλουμε τη δεύτερη διαδοχική νίκη στην Ευρώπη. Ας εστιάσουμε στο αυριανό».

Για τις μεταγραφές που έγιναν και τα νέα πρόσωπα στην ομάδα: «Είναι στο χέρι του κάθε παίκτη όσο το δυνατόν πιο σύντομα να γίνει κομμάτι του γκρουπ. Σαν προπονητής, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να παίρνω τις αποφάσεις μου, όσο πιο ευθέως μπορώ να το κάνω, και να κοιτάω το γενικότερο συμφέρον, παίρνοντας αποφάσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι».