ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η Πολιτεία έθεσε ως προτεραιότητα τη δημόσια ασφάλεια, όχι τις φαντασιώσεις του Γιαννακόπουλου»

Με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σχετικά με την αναβολή του χθεσινού αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ λόγω της κακοκαιρίας Byron, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με αποδέκτη τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά:

«Χθες, την ώρα που με μήνυμα 112 της Πολιτικής Προστασίας η Περιφέρεια Αττικής τελούσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που καθιστούσε εξαιρετικά επικίνδυνη τόσο την προσέλευση όσο και την αποχώρηση των φιλάθλων μας από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο σημερινός ιδιοκτήτης της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός είχε ως μοναδικό μέλημα την επιβολή τιμωρίας στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός για ανύπαρκτους λόγους.

Ευτυχώς, η Ελληνική Πολιτεία, δια του Υφυπουργού Αθλητισμού, αποφάσισε άμεσα την αναβολή της διεξαγωγής του χθεσινού αγώνα, θέτοντας, όπως ήταν απολύτως εύλογο, ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τη δημόσια ασφάλεια και όχι τις «φαντασιώσεις» του Δ. Γιαννακόπουλου.

Και τώρα αφού θέλει να πάμε στο δικό του επίπεδο, να του πούμε κάποια πράγματα:

1. Όταν ο Ρικ Πιτίνο μίλαγε για τις χαλασμένες τουαλέτες στο γραφείο του στο ΟΑΚΑ και οι προπονητές του Παναθηναϊκού φορούσαν κασκόλ και γάντια στην προπόνηση, δεν είχε χρήματα ο σημερινός ιδιοκτήτης να αλλάξει μια λεκάνη;

2. Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση λόγω κρύου και ο Μάνος Παπαδόπουλος έστελνε την ομάδα για βίντεο, είναι αλήθεια ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης ήταν απλά φίλαθλος;

3. Οταν ο Ιβάνοβιτς όμως δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση στους παίκτες του από το κρύο αυτός δεν ήταν ιδιοκτήτης; Δεν φρόντιζε τότε για τις σωστές συνθήκες προπόνησης;

4. Κάποιο σχόλιο για τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις του ΟΑΚΑ κατά της ΚΑΕ ΠΑΟ θα κάνει; Ισχύει ότι η ΚΑΕ ΠΑΟ εγείρει απαίτηση ύψους Ευρώ 5.000.000 κατά του ΟΑΚΑ για δήθεν πρόβλημα στη στατικότητα του γηπέδου; Εάν ναι, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα στατικότητας που επικαλείται η ΚΑΕ ΠΑΟ ενώ διεξάγονται αγώνες στο ΟΑΚΑ;

5. Επειδή έχει μεγάλο άγχος για το ΣΕΦ, να τον ενημερώσουμε ότι το πάρκινγκ των αθλητών θα μείνει ίδιο. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε κάποια διαπλάτυνση…»

