Διαψεύδει τον θάνατό του ο Μίνο Ραϊόλα: Με πέθαναν δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του διάσημου μάνατζερ Μίνο Ραϊόλα, την οποία μετέδωσαν διεθνή Μέσα. Ωστόσο, η είδηση αυτή διαψεύσθηκε λίγο αργότερα.

Ο ίδιος ο 54χρονος Ραϊόλα με ανάρτησή του στο twitter διέψευσε τον θάνατό του γράφοντας: «Τρέχουσα κατάσταση υγείας για όσους αναρωτιούνται: Τσαντισμένος για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες που με πέθαναν. Φαίνεται επίσης ότι έχω την ικανότητα και ν’ αναστηθώ».

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022