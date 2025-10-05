Τροχαίο στην Αργυρούπολη: «Σούζα» έκανε ο 21χρονος οδηγός της μηχανής πριν χάσει τον έλεγχο – «Είδαμε 2 παιδιά ξαπλωμένα κάτω»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στην Αργυρούπολη: «Σούζα» έκανε ο 21χρονος οδηγός της μηχανής πριν χάσει τον έλεγχο – «Είδαμε 2 παιδιά ξαπλωμένα κάτω»

Ένας 21χρονος και μια 19χρονη έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα Σαββάτου στην Αργυρούπολη. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι άτυχοι νέοι καρφώθηκε σε διαχωριστικό διάζωμα. Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σφοδρής πρόσκρουσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο οδηγός κάνει νωρίτερα «σούζα».

«Το αγόρι εδώ, η κοπέλα εκεί και η μηχανή 100 μέτρα πάνω» δηλώνει μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, ενώ μια κυρία τονίζει «ακούσαμε ένα σύρσιμο, βγήκαμε έξω και είδαμε 2 παιδιά ξαπλωμένα κάτω, η μηχανή πιο πέρα και τα κράνη 100 μέτρα από εδώ και από εκεί».

Όπως καταγράφεται και στο βίντεο, περαστικοί προσπαθούν να βοηθήσουν το ζευγάρι και καλούν το ΕΚΑΒ, ωστόσο, είναι ήδη αργά. «Ήρθαν αμέσως τα ασθενοφόρα» συμπληρώνει η μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Ο οδηγός, μάλιστα, όπως προέκυψε από το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να επιχειρεί σούζα και όταν ο μπροστινός τροχός αγγίζει και πάλι την άσφαλτο, φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και το δίκυκλο να ανατρέπεται.

