Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη 

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα στην Αργυρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της. Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο σοκ που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 καταγράφεται η στιγμή που ο 21χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του δίκυκλου και πέφτει επάνω στο διαχωριστικό διάζωμα και έπειτα σε κολώνα φωτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 21χρονος κινούνταν επί της οδού Αργυρουπόλεως στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, o οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα ο 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του να εκσφενδονιστούν και να βρεθούν στην άσφαλτο.

Περαστικοί οδηγοί κατέβηκαν και κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο. Ωστόσο, παρά την γρήγορη επέμβασή του ΕΚΑΒ, δεν κατάφεραν αν κρατηθούν στη ζωή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: