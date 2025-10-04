Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη 

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα στην Αργυρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της. Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο σοκ που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 καταγράφεται η στιγμή που ο 21χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του δίκυκλου και πέφτει επάνω στο διαχωριστικό διάζωμα και έπειτα σε κολώνα φωτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 21χρονος κινούνταν επί της οδού Αργυρουπόλεως στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, o οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα ο 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του να εκσφενδονιστούν και να βρεθούν στην άσφαλτο.

Περαστικοί οδηγοί κατέβηκαν και κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο. Ωστόσο, παρά την γρήγορη επέμβασή του ΕΚΑΒ, δεν κατάφεραν αν κρατηθούν στη ζωή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο πραγματικός λόγος της ιαπωνικής μακροζωίας δεν κρύβεται στη διατροφή – Ποια είναι τα μυστικά τους;

Μπορούμε να χάσουμε βάρος χωρίς άσκηση; Τι απαντούν οι ειδικοί

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιους θα “σβηστεί” ο φόρος

Θέσεις αναπληρωτών στις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα και μέχρι τι ώρα

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτεο τον πραγματικό σας εαυτό

Οι αλλαγές που φέρνει η πρώτη πανσέληνος του φθινοπώρου για κάθε ζώδιο
περισσότερα
13:49 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Κως: Συνελήφθη 22χρονος που κατηγορείται για βιασμό τουρίστριας

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν οι Αρχές στην Κω, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Συγκε...
13:41 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Έφτιαξαν κηδειόχαρτο με… αναγγελία γάμου – Δείτε φωτογραφία

Είναι μεγάλο προνόμιο να διαθέτει κανείς χιούμορ, ειδικά όταν η δουλειά του δεν είναι καθόλου ...
13:25 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ξάνθη: Συνελήφθη 27χρονος Τούρκος με 25 πιστόλια – Βίντεο

Στη σύλληψη ενός 27χρονου Τούρκου  για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα, προχώρησαν τ...
12:46 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε 76χρονη από τον σύζυγό της – Απείλησε ότι θα σκοτώσει την γυναίκα την ώρα που τον είχαν συλλάβει 

«Από μηχανής θεός» για ηλικιωμένη γυναίκα αποδείχθηκε αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, ο οποίος π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης