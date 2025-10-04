ΝΔ: Ο κ. Μπουνάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις – Αναμένουμε την απολογία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Ερωτήματα σχετικά με τη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα διατυπώνει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καλεί το εν λόγω στέλεχος να δώσει εξηγήσεις σε μια σειρά από ζητήματα όπως «πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, ποσά χρήματα έχουν λάβει συνολικά και γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;»

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!

Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων:

Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;

Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη.

Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές.

 

13:18 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ανήκει ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα – Τι απαντά ο Νίκος Μπουνάκης

Οι παρατυπίες στις δηλώσεις καλλιεργειών στη λίμνη Κάρλα συνεχίζονται. Παρά τις έρευνες, οι «μ...
12:38 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Πηγές ΝΔ για Εξεταστική: Το «πουλόβερ» των μύθων περί πολιτικών πιέσεων και παρεμβάσεων που «έραψε» η αντιπολίτευση, άρχισε να «ξηλώνεται»

«Η παραπληροφόρηση και τα επικοινωνιακά σώου της αντιπολίτευσης κατέπεσαν από την πρώτη κιόλας...
11:58 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Δένδιας για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ: «Είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού»  

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα 51 χ...
11:24 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η δήλωση της Χαμάς – Πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα οι όμηροι και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες

Ανάρτηση για τις εξελίξεις στη Γάζα έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η δήλωσ...
