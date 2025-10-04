Πηγές ΝΔ για Εξεταστική: Το «πουλόβερ» των μύθων περί πολιτικών πιέσεων και παρεμβάσεων που «έραψε» η αντιπολίτευση, άρχισε να «ξηλώνεται»

«Η παραπληροφόρηση και τα επικοινωνιακά σώου της αντιπολίτευσης κατέπεσαν από την πρώτη κιόλας εβδομάδα των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής» τονίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφέρουν συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι, «μέσα από τις καταθέσεις των πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν την περίοδο της κυβέρνησης της ΝΔ, δεν προέκυψε καμία πολιτική και ποινική ευθύνη όπως εναγωνίως ήλπιζε η αντιπολίτευση ενώ επιβεβαιώθηκε ότι δεν είναι δυνατή καμία παρέμβαση υπουργού τόσο στη διαδικασία των αποζημιώσεων όσο και στα δεσμευμένα ΑΦΜ.

Αντίθετα βαριά εκτιθέμενη προσωπικά βρέθηκε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη που “ξέχασε” ακόμα και όσα υπέγραφε και αποφάσιζε ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Απρίλιο του 2011, νομοθετώντας ότι οι υπεύθυνοι για τις καταμετρήσεις των κοπαδιών είναι οι Περιφέρειες και οι τοπικοί δημόσιοι κτηνίατροι και όχι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκάλυψε με έγγραφα ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Στην ίδια δύσκολη θέση βρέθηκε και ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης που διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα και Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2017- 2021 όταν φούντωνε το πάρτι».

Σύμφωνα με τις πηγές της συμπολίτευσης, «Το “πουλόβερ” των μύθων περί πολιτικών πιέσεων και παρεμβάσεων που «έραψε» η αντιπολίτευση, άρχισε να “ξηλώνεται” δια στόματος όλων ανεξαιρέτως των διατελεσάντων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος κατέθεσε ότι δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση στο έργο του από υπουργούς, δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι στην «αλυσίδα» μεταξύ περιφέρειας και κτηνοτρόφου, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση ενώ απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους.

Προς απογοήτευση της αντιπολίτευσης, ο κ. Σημανδράκος ανέδειξε τις διαχρονικές παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πλήρης εξυγίανσή του οποίου είναι το μέλημα της κυβέρνησης μέσω και της μετάβασης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Μπαμπασίδης ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου.

«”Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών” ήταν η δήλωση- επιβεβαίωση της πάγιας θέσης της κυβέρνησης του Ευάγγελου Μπαμπασίδη.

Ο Νίκος Σαλάτας, αποκάλυψε ότι ο λόγος που του ζητήθηκε η παραίτηση ήταν επειδή διαφωνούσε με τη σύσταση του Μεγάρου Μαξίμου να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και να αφήσει να κάνουν την δουλειά τους!

Συγκεκριμένα, κατά την κατάθεσή του αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι “οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό».

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι, αλλά το αντίθετο, “το όλα στο φως” το κάνει πράξη».

«Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ» δήλωσε κατηγορηματικά και ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Κουρδής καταρρίπτοντας με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις.»

Οι πηγές της ΝΔ υπογραμμίζουν επίσης ότι «κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων οι μάσκες έπεσαν αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις της αντιπολίτευσης η οποία παραμένει δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Για τις ανάγκες του επικοινωνιακού τους αφηγήματός, ζήτησαν να καταθέσει… τώρα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος μία ημέρα πριν με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο έθετε εαυτόν στη διάθεση της Επιτροπής δηλώνοντας με ευθύτητα πως προτεραιότητα της ΝΔ ήταν και παραμένει «να χυθεί άπλετο φως στη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σ αυτή την κατάσταση τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Μέσα από τις καταθέσεις ήρθαν στο φως πραγματικά γεγονότα που κατέδειξαν πως η αντιπολίτευση χρησιμοποιούσε αποσπασματικά στοιχεία για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να προκαλέσει σύγχυση.

Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις πληρωμών

Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ευθέως για κατάχρηση εξουσίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία μάλιστα απέδωσε σκοπιμότητα ως προς την έρευνά της καθώς «ξέχασε» όλως τυχαίως- όπως είπε- να συμπεριλάβει την περίοδο 2022-2023, όπως επιθυμούσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου – η οποία διώκεται για 18 αδικήματα».

Καταλήγουν, δε, υπογραμμίζοντας ότι «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην διερεύνηση της υπόθεσης για να λάμψει η αλήθεια.

Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προσέρχεται στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής απέναντι σε μια αντιπολίτευση που φορά πεισματικά κομματικές παρωπίδες και παραμορφωτικούς φακούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ