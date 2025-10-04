Νίκος Δένδιας για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ: «Είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού»  

Enikos Newsroom

πολιτική

Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

«Αλλά και η παράταξη», πρόσθεσε, «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».

Δείτε την ανάρτηση:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μέσω 1566, finddoctors.gov.gr και My Health App κλείστηκαν σε 3 μέρες πάνω από 135.000 ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ

4 σημάδια στο σώμα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε υψηλή χοληστερίνη – Το ένα εμφανίζεται όταν κάνει κρύο

Σύνταξη με χρέη: Αυτό είναι το νέο σενάριο που εξετάζεται

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ποιες αλλαγές έρχονται με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Μοριακά qubits μπορούν να επικοινωνούν σε τηλεπικοινωνιακές συχνότητες

Νέο Android Trojan χρησιμοποιεί κρυφό VNC για έλεγχο μολυσμένων συσκευών
περισσότερα
12:38 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Πηγές ΝΔ για Εξεταστική: Το «πουλόβερ» των μύθων περί πολιτικών πιέσεων και παρεμβάσεων που «έραψε» η αντιπολίτευση, άρχισε να «ξηλώνεται»

«Η παραπληροφόρηση και τα επικοινωνιακά σώου της αντιπολίτευσης κατέπεσαν από την πρώτη κιόλας...
11:24 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η δήλωση της Χαμάς – Πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα οι όμηροι και να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες

Ανάρτηση για τις εξελίξεις στη Γάζα έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η δήλωσ...
11:14 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της

Με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή αλλά και όλους...
11:06 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Κικίλιας: «Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»  

Την αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης