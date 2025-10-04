Νίκος Δένδιας για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ: «Είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού»  

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

«Αλλά και η παράταξη», πρόσθεσε, «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».

