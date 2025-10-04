Ηράκλειο: Συνελήφθη ανήλικος που έριξε γροθιά σε 14χρονη μέσα σε σχολείο – Χειροπέδες και στην μητέρα του 

Ένα νέο περιστατικό σχολικής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι Aρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 9:30 το πρωί σε γυμνάσιο του Ηρακλείου, όταν ένας 15χρονος την ώρα που βρισκόταν στην αυλή πλησίασε σε μια 14χρονη και της έκανε κεφαλοκλείδωμα. Μάλιστα, δεν δίστασε να της ρίξει και μια γροθιά στο πρόσωπο.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το περιστατικό συνέβη χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος καβγάς.

Μετά την καταγγελία οι Αρχές συνέλαβαν τον 15χρονο και την 32χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.