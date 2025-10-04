Δήμος Αθηναίων: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 6-16 Οκτωβρίου στις γειτονιές της Αθήνας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 6-16 Οκτωβρίου στις γειτονιές της Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται και πάλι στην πόλη το ειδικά διαμορφωμένο VAN της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., δίνοντας για μία ακόμη φορά στους δημότες τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές με εύκολο, άμεσο και υπεύθυνο τρόπο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ανακύκλωση είναι στάση ζωής και επένδυση στο μέλλον της πόλης μας. Θέλουμε η Αθήνα να πρωτοστατεί στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο και κάθε υλικό βρίσκει ξανά τη θέση του. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πολίτες απλά εργαλεία για να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια να ζούμε σε μια πιο καθαρή και ανθρώπινη πόλη».

Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, αναφέρθηκε στη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς ασφαλή ανακύκλωση των απορριμμάτων μέσα από την υπεύθυνη διαχείριση τους η οποία προστατεύει και το περιβάλλον, προτρέποντας τους πολίτες να αναζητήσουν το VAN με τα χρώματα της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον.

Από τις 6 έως τις 16 Οκτωβρίου, το VAN θα πραγματοποιήσει στάσεις σε γειτονιές της Αθήνας. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ανακύκλωσης Ηλεκτρονικών Αποβλήτων 2025 (14 Οκτωβρίου) με στόχο να διευκολύνει τους πολίτες να παραδώσουν προς ανακύκλωση αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, tablet, τοστιέρες, μίξερ, καθώς και λαμπτήρες, δοχεία τόνερ και μελανιών.

Το VAN θα επισκεφθεί τις παρακάτω γειτονιές της Αθήνας από τις 10:00 έως τις 16:00:

  • 5η Δημοτική Κοινότητα – 06 & 07 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του ναού Αγίας Βαρβάρας (Σταθμός ΗΣΑΠ ‘Ανω Πατήσια)
  • 1η Δημοτική Κοινότητα – 08 Οκτωβρίου, στο προαύλιο του ναού Αγίου Διονυσίου
  • 6η Δημοτική Κοινότητα – 09 Οκτωβρίου, πλατεία Κολιάτσου (πλησίον συμβολής οδών 28ης Οκτωβρίου και Σίφνου)
  • 7η Δημοτική Κοινότητα – 10 Οκτωβρίου 2025, πλατεία Γκύζη και πλατεία Ελληνορώσων – 13 Οκτωβρίου
  • 4η Δημοτική Κοινότητα – 14 Οκτωβρίου 2025, Μετρό Σεπόλια
  • 3η Δημοτική Κοινότητα – 15 Οκτωβρίου 2025, πλατεία Ηούς
  • 2η Δημοτική Κοινότητα – 16 Οκτωβρίου 2025, Νέος Κόσμος -Πλατεία Μάχης Αναλάτου (συμβολή οδών Ηλία Ηλιού και περιμετρικής πλατείας)

Σημειώνεται ότι οι παλιές συσκευές περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλα υλικά που, όταν ανακυκλώνονται σωστά, δεν μολύνουν το περιβάλλον. Η ανακύκλωση επίσης απαιτεί λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή νέων υλικών. Μέταλλα, γυαλί και πλαστικό ανακτώνται και επαναχρησιμοποιούνται σε νέα προϊόντα. Έτσι, τα υλικά αποκτούν «δεύτερη ζωή» αντί να καταλήγουν ως απόβλητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μέσω 1566, finddoctors.gov.gr και My Health App κλείστηκαν σε 3 μέρες πάνω από 135.000 ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ

4 σημάδια στο σώμα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε υψηλή χοληστερίνη – Το ένα εμφανίζεται όταν κάνει κρύο

Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα – Νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, σε τροχιά οι πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι

Ηλεκτρική ενέργεια: Γιατί οι τιμές επιστρέφουν στα προ κρίσης επίπεδα

Νέο Android Trojan χρησιμοποιεί κρυφό VNC για έλεγχο μολυσμένων συσκευών

Άβολο περιστατικό: Άντρας κοροϊδεύει γυναίκα για μπλουζάκι συγκροτήματος χωρίς να ξέρει ποια είναι
περισσότερα
10:11 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Στις 13 Οκτωβρίου η δίκη του ιερέα που κατηγορείται ότι άλειψε γυμνό τουρίστα με λάδι

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει τη 13η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από...
09:51 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Έβρος: Στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με 147 όπλα 

Από τις έξι το πρωί έχουν προσαχθεί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης, υπό δρακόντεια μέτρα α...
08:25 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Έγκλημα στην Πάρο: Σκεπασμένος με κουβέρτα εντοπίστηκε στο κρεβάτι του ο 40χρονος – Η εκτίμηση των Αρχών για τις 15 μαχαιριές και όσα καταγράφει κάμερα ασφαλείας 

Σκεπασμένος με κουβέρτα στο κρεβάτι του εντοπίστηκε νεκρός, ο άνδρας αφγανικής καταγωγής, στην...
08:13 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: 47χρονη πέθανε λίγο πριν φτάσει στο Κέντρο Υγείας

Μία γυναίκα 47 ετών έχασε τη ζωή της τις πρωινές ώρες του Σαββάτου σε χωριό του Δήμου Τεμπών, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης