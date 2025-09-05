Θεσσαλονίκη: Με πυρσούς, κόρνες και συνθήματα η πορεία στο ΥΜΑΘ – Συγκίνησαν οι γονείς του Λυγγερίδη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με πυρσούς, σφυρίχτρες, κόρνες και συνθήματα κατέληξε μπροστά στο ΥΜΑΘ η πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, το απόγευμα της Παρασκευής (5/9) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα. Το «παρών» έδωσαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Βγείτε να δείτε πού μας οδηγείτε – Είμαστε κι εμείς λαός φτάνει πια ο εμπαιγμός- Δεν θέλουμε πολλά, το μόνο που ζητάμε: αξιοπρέπεια», ήταν τα κύρια συνθήματα που φώναξαν οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της πορείας αλλά και όταν έφτασαν έξω από το ΥΜΑΘ, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η πορεία των ενστόλων ξεκίνησε από την πλατεία του Λευκού Πύργου και μέσω των οδών Νικολάου Γερμανού, Τσιμισκή, Βενιζέλου, κατέληξε έξω από το κτήριο του Διοικητηρίου.

Μεταξύ άλλων, οι ένστολοι ζητούν αυξήσεις σε μισθούς, «ως μια γενναία αναγνώριση των κόπων και προσπαθειών τους» σύγχρονο εξοπλισμό με την αγορά τεχνικών μέσων, θεσμική θωράκιση για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών ανέβηκε στο Διοικητήριο και κατέθεσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους στη διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σώκου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε εκπρόσωπος των ενστόλων, μετά τη συνάντηση, η ίδια τους απάντησε «υπομονή μέχρι αύριο», αφού αύριο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει αυξήσεις στο μισθολόγιο των ενστόλων. Όπως τονίστηκε από πλευράς των διαδηλτών, οι αγώνες θα συνεχιστούν αν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους.

Η συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο – Συγκίνησαν οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Λευκού Πύργου, όπου οι ένστολοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση με ομιλίες εκπροσώπων των εργαζομένων.

Το «παρών» έδωσαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε την ζωή του μετά την δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

«Δεν είμαι ένστολος. Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας από ένστολο. Είμαι υπερήφανος που φόρεσε το εθνόσημο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο πατέρας του Γιώργου Λυγγεριδη εκφράζοντας τη στήριξή του στην κινητοποίηση των ένστολων και τα αιτήματά τους.

«Κύριε πρωθυπουργέ, κύριοι υπουργοί, σκύψτε τα κεφάλια σας πάνω από αυτά τα παιδιά. Δεν είναι αναλώσιμοι. Δίνουν μάχη για να κοιμούνται κάποιοι ασφαλείς», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα του.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης εκπρόσωποι των Ενώσεων από κάθε σώμα ασφαλείας αναφέρθηκε στα αιτήματά που έχει η κάθε Υπηρεσία και εξαπέλυσαν βέλη κατά της κυβέρνησης τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «θυμάται τα σώματα ασφαλείας όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν».

Στη συγκέντρωση των ενστόλων στον Λευκό Πύργο το «παρών» έδωσε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνομίλησε με στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε δήλωσή της η κα Κωνσταντοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εποχικούς πυροσβέστες τονίζοντας την ανάγκη να αποτελέσουν μόνιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να μην απασχολούνται μόνο για διάστημα οκτώ μηνών.

Μάλιστα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναξε μαζί με εποχικούς πυροσβέστες το σύνθημα «ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ οι πυρκαγιές δεν είναι εποχικές», με το οποίοι οι ίδιοι διατρανώνουν το αίτημά τους να γίνουν μόνιμα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑΣΣΥΠ), Θανάσης Ψαρόπουλος τόνισε την ανάγκη να γίνουν προσλήψεις σε όλα τα σώματα ασφαλείας ενώ αναφερόμενος στην Πυροσβεστική υπογράμμισε πως οι 18.000 πυροσβέστες- σύμφωνα με την κυβέρνηση- δεν επαρκούν ενώ διεμήνυσε πως σε λίγο καιρό θα αποδειχθεί πως οι οκτώ μήνες απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών δεν είναι αρκετοί λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.