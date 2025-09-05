Ομόνοια: Καρέ καρέ η κλοπή κλιματιστικού από κτίριο, μέρα μεσημέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ καρέ καταγράφεται η στιγμή που δύο κακοποιοί αρπάζουν ένα κλιματιστικό από την ταράτσα κτιρίου στην Ομόνοια, μέρα μεσημέρι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, σε κτίριο στην οδό Σατωβριάνδου κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με το Star δύο άτομα ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου με σκάλα που είχαν τοποθετήσει μέσα από την περίφραξη διπλανού κτίσματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξήλωσαν ένα κλιματιστικό από τον τοίχο του κτιρίου και καταγράφηκαν από την κάμερα να προσπαθούν να το μεταφέρουν, αδιαφορώντας για το γεγονός οτι ακριβώς από κάτω κυκλοφορούν περαστικοί και αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται ότι η κάμερα καταγράφει την κλοπή και προσπαθούν να φύγουν.

Τα κλοπιμαία συνήθως καταλήγουν σε παλιατζήδες και την παράνομη αγορά χαλκού.

Δείτε το βίντεο: