Ομόνοια: Καρέ καρέ η κλοπή κλιματιστικού από κτίριο, μέρα μεσημέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ομόνοια: Καρέ καρέ η κλοπή κλιματιστικού από κτίριο, μέρα μεσημέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ καρέ καταγράφεται η στιγμή που δύο κακοποιοί αρπάζουν ένα κλιματιστικό από την ταράτσα κτιρίου στην Ομόνοια, μέρα μεσημέρι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, σε κτίριο στην οδό Σατωβριάνδου κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με το Star δύο άτομα ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου με σκάλα που είχαν τοποθετήσει μέσα από την περίφραξη διπλανού κτίσματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξήλωσαν ένα κλιματιστικό από τον τοίχο του κτιρίου και καταγράφηκαν από την κάμερα να προσπαθούν να το μεταφέρουν, αδιαφορώντας για το γεγονός οτι ακριβώς από κάτω κυκλοφορούν περαστικοί και αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται ότι η κάμερα καταγράφει την κλοπή και προσπαθούν να φύγουν.

Τα κλοπιμαία συνήθως καταλήγουν σε παλιατζήδες και την παράνομη αγορά χαλκού.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πώς μοιάζει η αρχή του τέλους σε μία σχέση

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης καινοτόμων θεραπειών προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΓΣΕΕ: Τι ζητεί για τις Συλλογικές Συμβάσεις και τον χρόνο εργασίας – Εξέφρασε ξανά την αντίθεσή της για το νέο εργασιακό νο...

Παιδικοί σταθμοί: Νέα ευκαιρία για τα vouchers – Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τα εισοδηματικά όρια

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Γυναίκα έμεινε άφωνη όταν έμαθε ξαφνικά ότι ο σύντροφός της είχε διπλή ζωή – Επί 5 χρόνια δεν γνώριζε τίποτα για το πραγματ...
περισσότερα
21:52 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στα Χανιά: Έριξε το αυτοκίνητο σε τοιχίο για να σωθεί ανήλικος με πατίνι – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (5/9) στην οδό Παπαναστασίου στα Χανιά, όταν...
21:24 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Καμίνια: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 17χρονος πλησιάζει την μητέρα με το βρέφος – Αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες γειτόνων

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας με την αρπαγή του βρέφους 30 ημερών έξω ...
20:51 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», στους Αμπελόκηπους, καθώς, σύ...
20:20 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι ένστολοι στον Λευκό Πύργο – «Εμείς υπάρχουμε, θέληση υπάρχει;»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα ένστολοι στον Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος