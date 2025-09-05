Τροχαίο στα Χανιά: Έριξε το αυτοκίνητο σε τοιχίο για να σωθεί ανήλικος με πατίνι – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (5/9) στην οδό Παπαναστασίου στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν ανήλικο, που οδηγούσε πατίνι.

Ευτυχώς, όπως μεταδίδει το flashnews.gr, η οδηγός αντιλήφθηκε γρήγορα τον ανήλικο και κάνοντας έναν ελιγμό έριξε το αμάξι της σε τοιχίο.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά, λόγω της πτώσης του στο οδόστρωμα. Στον τόπο του συμβάντος έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ανήλικο, ο οποίος έφερε, κατά κύριο λόγο, ορθοπεδικά τραύματα.

Σημειώνεται ότι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί στο συγκεκριμένο σημείο της οδού Παπαναστασίου, όπου υπάρχει συμβολή τριών δρόμων, συμβαίνουν συχνά ατυχήματα.