Θεσσαλονίκη: Επιδειξίας παρενόχλησε 32χρονη μπροστά από σχολείο – «Με κοιτούσε πολύ έντονα»

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία 32χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν το πρωί της Τρίτης (30/09) αντίκρισε έναν επιδειξία, ενώ εκείνη είχε βγάλει βόλτα δύο της σκυλιά, πριν ξεκινήσει την δουλειά της.

Η ίδια, βρισκόταν έξω από το 5ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, όταν ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο, την πλησίασε και κατέβασε το παντελόνι του.

«Μπροστά στο σχολείο στεκόταν αυτός. Με κοιτούσε πολύ έντονα, όση ώρα εμείς προχωρούσαμε στο πεζοδρόμιο. Φυσικά δεν πλησίασε γιατί εγώ έχω δύο μεγάλα σκυλιά και κάποια στιγμή που εμείς ήμασταν μέσα στο παρτέρι και προχωρούσαμε ήρθε και αυτός προς τα εκεί, αλλά όχι πολύ κοντά και κάποια στιγμή τον είδα να κάνει κάποια κίνηση στο παντελόνι του, κατάλαβα ότι κατέβασε το φερμουάρ».

Τότε, όπως καταγγέλλει στις Εξελίξεις η 32χρονη, ο επιδειξίας προχώρησε σε ασελγή πράξη. «Ήμουν σοκαρισμένη. Προς το τέλος αποφάσισα να βγάλω το κινητό και να τον τραβήξω, ανέβασε το φερμουάρ και συνέχισε να περπατάει κανονικά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια με κοιτούσε, είδε ότι είχα βγάλει το κινητό δηλαδή και τον τραβούσα, δεν είχαμε πάνω από δέκα μέτρα απόσταση, αλλά δεν έμοιαζε να έχει ενοχληθεί».

Κι όλα αυτά σε κεντρικό σημείο της πόλης, μπροστά σε σχολείο. Κι όμως τίποτα δεν φαίνεται να τον σταματά. «Ακριβώς εκεί είναι η αυλή του σχολείου, σίγουρα είχε παιδιά έξω στην αυλή εκείνη την ώρα», τόνισε η καταγγέλλουσα.