Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Ύδρα: Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους – «Δεν έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές για την ώρα» λέει ο δήμαρχος

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται αυτή την ώρα και στην Ύδρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφουν δρόμους του νησιού να έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, οι οποίοι περνούν ανάμεσα από σπίτια.

Το enikos.gr, επικοινώνησε με τον δήμαρχο του νησιού κ. Κουκουδάκη Γεώργιο, ο οποίος σημείωσε ότι: «Δεν έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές για την ώρα, ωστόσο δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή». Όπως ανέφερε «έχουμε ζητήσει απο τον κόσμο να περιορίσει τις μετακινήσεις του και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κάποιον που έχει κινδυνέψει».

Οι αρμόδιες Αρχές είναι σε επιφυλακή και παρακολουθούν το φαινόμενο επεσήμανε ακόμη ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως «το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες.

Δείτε τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 

 

