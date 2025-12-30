Σέρρες: Πληροφορίες ότι εντοπίστηκε σημείωμα σε σακάκι του 45χρονου πυροσβέστη που αγνοείται – Τα ευρήματα από το smartwatch

Σύνοψη από το

  • Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και εθελοντικών ομάδων για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορόιων Σερρών, Κωνσταντίνου Γκίνη, που αγνοείται από τις 23 Δεκεμβρίου.
  • Οι αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα που βρέθηκε σε σακάκι του 45χρονου, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα της συζύγου και των παιδιών του με τη φράση «σε αγαπώ» δίπλα στο καθένα.
  • Τα ευρήματα από το smartwatch του αγνοούμενου δείχνουν ότι τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, ενώ εντοπίστηκε και μία ασυνήθιστη διαδρομή που δεν ακολουθούσε συνήθως.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Σέρρες, εξαφάνιση, διοικητής

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλες για την εύρεση κάποιου ίχνους του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορόιων Σερρών, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών τους και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη “σε αγαπώ”.

Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία, ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγός του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης τα ευρήματα που ανέκτησαν οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές από το cloud του smartwatch του 45χρονου πυροσβέστη και τα οποία δείχνουν τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ, και ότι ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, ο 45χρονος είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες βρήκαν μέσω του cloud του smartwatch ακόμη μία διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν στο όρος.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει τεθεί και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου.

Οι αστυνομικές Αρχές που ερευνούν την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές της ζωής του κι έχουν μιλήσει τόσο με μέλη της οικογένειας του όσο και με συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου από το σπίτι του στα Άνω Πορόια με το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στη μητέρα του και χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες κ.ά. προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε σύμφωνα με την Αστυνομία την επόμενη ημέρα, στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του και σύμφωνα με το silver alert που εκδόθηκε ο 45χρονος την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε «δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια».

