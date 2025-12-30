Βίντεο: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν έκανε… σερφ στη Φλόριντα πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ – Ζελένσκι

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, δημοσίευσε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ όπου κάνει σέρφινγκ στα νερά της Φλόριντα, λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας με σπουδές στο Χάρβαρντ, μοιράστηκε το βίντεο με τη λεζάντα «Miami spirit» (Το πνεύμα του Μαϊάμι), ως απάντηση σε ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια, που ανακοίνωνε την άφιξή του στη νότια Φλόριντα.



Ο Ρώσος αξιωματούχος δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία του σε μπαλκόνι της Φλόριντα, δείχνοντας το λευκό μπλουζάκι που φορούσε στο βίντεο, με το εθνικό έμβλημα της Ρωσίας και το σύνθημα «Next time in Moscow» (Την επόμενη φορά στη Μόσχα), αναφορά στην πρόσκληση του Πούτιν προς τον Τραμπ στο τέλος της κοινής συνέντευξης τύπου τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.



Σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντμίτριεφ δημοσίευσε φωτογραφία του Τραμπ και του Πούτιν να σφίγγουν τα χέρια τους σε προηγούμενες συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας την Κυριακή «σημαντική ημέρα στο δρόμο για την ειρήνη» και προσθέτοντας: «Μεγάλοι ηγέτες, έντιμος διάλογος, ειρηνοποιοί και ο κόσμος θα πρέπει να νικήσουν. Οι θερμοκέφαλοι και οι απατεώνες να μετανοήσουν. Ας επικρατήσει ο δρόμος προς την ειρήνη».

Important day on the Path to Peace today. Great Leaders, honest Dialogue, Peacemakers and the World should win. Warmongers and tricksters should repent. Let the path to peace prevail.🇷🇺🤝🇺🇸🕊️ pic.twitter.com/JYMdtl9IjD — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025

Ο 50χρονος Ρώσος διαπραγματευτής είχε περάσει προηγουμένως τρεις ημέρες με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι, μετά τη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο, όταν ο Ρώσος απεσταλμένος συνέβαλε στην απελευθέρωση ενός Αμερικανού καθηγητή από ρωσική φυλακή.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο Γουίτκοφ στους δημοσιογράφους: «Υπάρχει ένας κύριος από τη Ρωσία, λέγεται Κιρίλ, και είχε μεγάλο ρόλο σε αυτό. Ήταν σημαντικός. Ήταν ένας σημαντικός συνομιλητής που ένωσε τις δύο πλευρές».

Γεννημένος στην πρώην Σοβιετική Ουκρανία, ο Ντμίτριεφ συμμετείχε σε πρόγραμμα φοιτητικής ανταλλαγής το 1990 στο Νιου Χάμσαϊρ, σπούδασε στο Στάνφορντ και απέκτησε MBA από το Χάρβαρντ, ενώ εργάστηκε στη McKinsey στο Λος Άντζελες. Αν και στο παρελθόν είχε ασκήσει κριτική στον Πούτιν το 2003, σταδιακά έγινε εχθρικός προς την Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ έχει προτείνει φιλόδοξα κοινά εμπορικά και ενεργειακά έργα μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, όπως κοινούς ενεργειακούς σχεδιασμούς στην Αρκτική και συνεργασία του ρωσικού ταμείου κυριαρχίας με αμερικανικές εταιρείες για την εκμετάλλευση σπάνιων γαιών.

Έχει προτείνει επίσης στον Έλον Μασκ «μια μικρής κλίμακας πυρηνική μονάδα για αποστολή στον Άρη» και, ως το πιο φιλόδοξο σχέδιο, μια σιδηροδρομική σήραγγα αξίας 8 δισ. δολαρίων «Putin-Trump» που θα συνέδεε τη Ρωσία με τις ΗΠΑ κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό.

Λόγω της υποστήριξής του στους Ρώσους κατακτητές της Ουκρανίας, το Κίεβο έχει επιβάλει στον Ντμίτριεφ κυρώσεις για φερόμενα εγκλήματα κατά της χώρας, σημειώνει η New York Post.