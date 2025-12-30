Κρεμλίνο: «Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε θα αντιδράσει» στην ουκρανική επίθεση κατά του Πούτιν – Με «πιο αυστηρές θέσεις» στις διαπραγματεύσεις η Μόσχα

  • Το Κρεμλίνο τόνισε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τη φερόμενη επίθεση της Ουκρανίας κατά της προεδρικής κατοικίας του Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική ενέργεια» με στόχο τη διατάραξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
  • Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις γνωρίζουν «πώς, με τι και πότε να ανταποκριθούν» στις προσπάθειες επίθεσης του Κιέβου κατά της προεδρικής κατοικίας, σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ.
  • Οι διπλωματικές συνέπειες των επιθέσεων του Κιέβου θα περιλαμβάνουν «μια σκληρότερη στάση διαπραγματεύσεων από πλευράς Ρωσικής Ομοσπονδίας», με τη Μόσχα να υιοθετεί «πιο αυστηρές θέσεις».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το Κρεμλίνο τόνισε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρά τη φερόμενη επίθεση της Ουκρανίας κατά της προεδρικής κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη προσπάθεια αυτή ως «τρομοκρατική» και προειδοποιώντας για αυστηρές συνέπειες στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Μεντβέντεφ: «Ο Ζελένσκι πρέπει να ζει κρυμμένος για το υπόλοιπο της ζωής του»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφέρθηκε στην απόπειρα επίθεσης και στις επιπτώσεις της στις διαπραγματεύσεις αλλά και στη στρατιωτική αντίδραση της Ρωσίας, ενώ σχολίασε και τη στάση του Κιέβου και των δυτικών μέσων ενημέρωσης.

«Πράγματι, πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, με στόχο τη διατάραξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας, και στρέφεται όχι μόνο κατά του προέδρου Πούτιν προσωπικά, αλλά εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω και την ομιλία των Χριστουγέννων του Ζελένσκι και τα λόγια που απηύθυνε προς τον Πούτιν», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις γνωρίζουν «πώς, με τι και πότε να ανταποκριθούν» στις προσπάθειες επίθεσης του Κιέβου κατά της προεδρικής κατοικίας στη περιοχή του Νόβγκοροντ.

Όσον αφορά την παρουσία του Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι «υπό τις τρέχουσες συνθήκες, αυτό το θέμα δεν υπόκειται σε δημόσια συζήτηση».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ζελένσκι και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης ότι, «παίζοντας με το καθεστώς του Κιέβου, προσπαθούν να αρνηθούν την επίθεση», χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις άρνησης «τρελές».

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι ενέργειες της Ουκρανίας υπονομεύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου προειδοποίησε ότι οι διπλωματικές συνέπειες των επιθέσεων του Κιέβου θα περιλαμβάνουν «μια σκληρότερη στάση διαπραγματεύσεων από πλευράς Ρωσικής Ομοσπονδίας» και διευκρίνισε: «Θα αλλάξει προς πιο αυστηρές θέσεις».

Χθες, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας του Πούτιν τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου, χρησιμοποιώντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία καταστράφηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Παρά την επίθεση, η Ρωσία δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά η διαπραγματευτική της θέση θα επανεξεταστεί.

Με πληροφορίες από: Ria Novosti

