Γαλλία: Μυστήριο με τον θάνατο του ηγέτη της γαλλικής ακροδεξιάς ομάδας La Digue – Η σορός του εντοπίστηκε στο Βέλγιο

Ο 21χρονος Brieg Luz, ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς ομάδας La Digue, βρέθηκε νεκρός στην επαρχία Ναμούρ του Βελγίου, λίγες μέρες αφότου εξαφανίστηκε έπειτα από καβγά με τον αδελφό του.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η σορός του εντοπίστηκε τη Δευτέρα, ενώ η αναζήτηση οργανώθηκε από τη μονάδα εύρεσης αγνοουμένων της βελγικής αστυνομίας στην περιοχή Haute-Meuse, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτοκτόνησε, δεν άφησε σημείωμα, βρέθηκε στο χωριό Denée», ανέφερε στο Sudinfo ο μεγαλύτερος αδελφός του.


Ο Brieg Luz βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές και είχε εξαφανιστεί το Σάββατο περίπου στις 23:00 τοπική ώρα, ύστερα από καβγά στο εστιατόριο της μονής Maredsous, σύμφωνα με τη La Libre.


Ο εισαγγελέας του Ναμούρ τόνισε ότι «Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Αυτή η εξωτερική εξέταση, λιγότερο επεμβατική από τη νεκροψία, που απαιτεί την εμπλοκή ανακριτή, θα πρέπει να μας επιτρέψει να αποκλείσουμε όλες τις πιθανότητες».


Ο Luz ηγείτο της La Digue, μιας ακροδεξιάς ομάδας στη Γαλλία που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και αριθμούσε περίπου δέκα μέλη.

Σύμφωνα με τη Libération, η πολιτική του καριέρα ξεκίνησε το 2022, όταν κολλούσε αφίσες για την προεδρική εκστρατεία του Éric Zemmour.

