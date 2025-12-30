Πανεπιστήμια: Διαγράφονται έως και 220.000 φοιτητές – Δημοσιεύονται οι πρώτες λίστες, ο αριθμός ανά ΑΕΙ

Στην τελική ευθεία έχει μπει η αυτόματη διαγραφή των μη ενεργών φοιτητών που εισήχθησαν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πριν από το 2017. Το μέτρο αφορά φοιτητές τετραετούς φοίτησης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις σπουδές τους, οι οποίες ίσως και να ξεπεράσουν τις 220.000., όπως είπε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, θα διαγράφονται όσοι δεν έχουν λάβει την ευεργετική ρύθμιση που προβλέπει την ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων και δύο επιτυχείς εξεταστικές στο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Το 2026 θα ακολουθήσουν οι διαγραφές για φοιτητές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης, που εισήχθησαν αντίστοιχα έως το 2016 και το 2015.
«Δεν είναι τιμωρητικό μέτρο»
Ο υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι η ρύθμιση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό εξορθολογισμό των φοιτητικών μητρώων. «Το ζητούμενο δεν είναι ποιος μπήκε το 1935 ή το 1970, αλλά ποιοι είναι σήμερα οι πραγματικά ενεργοί φοιτητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Υπενθύμισε ότι με τον νόμο του 2021 οι διαγραφές θα έπρεπε να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ωστόσο με νεότερη ευεργετική διάταξη δόθηκε επιπλέον παράταση ενός έτους σε περίπου 35.000 φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένα προσπαθήσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Τα αριθμητικά δεδομένα των διαγραφών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:
- Στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν 423 τμήματα
- Από αυτά, τα 291 είναι τετραετούς φοίτησης
- Μέχρι το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2025, 225 από τα 291 τμήματα είχαν αποστείλει στοιχεία στο υπουργείο Παιδείας
Στα τμήματα αυτά καταγράφονται περίπου 165.000 φοιτητές προς διαγραφή, αριθμός που, με την ενσωμάτωση των στοιχείων από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 211.000 έως 220.000 φοιτητές.
Ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι ορισμένοι φοιτητές παλαιότερων δεκαετιών δεν είναι μηχανογραφημένοι, γεγονός που οδηγεί επίσης σε αυτόματη διαγραφή, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ετήσια παράταση.
Στόχος ο ακαδημαϊκός και διοικητικός προγραμματισμός
Ο υφυπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η καταγραφή των ενεργών φοιτητών είναι κρίσιμη για τον προγραμματισμό των πανεπιστημίων, για τον σχεδιασμό της πολιτείας, αλλά και για τη συμμετοχή των ιδρυμάτων σε διεθνείς κατατάξεις, με πραγματικά και όχι διογκωμένα στοιχεία. Παράλληλα, ευχαρίστησε το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων για τις «υπεράνθρωπες προσπάθειες» συγκέντρωσης των στοιχείων.
Ρυθμίσεις για εργαζόμενους φοιτητές
Αναφερόμενος στις προβλέψεις για τους ενεργούς φοιτητές, σημείωσε ότι:
- ισχύει η μερική φοίτηση,
- δίνεται δυνατότητα διακοπής σπουδών έως δύο έτη,
- ενώ η ρύθμιση του +1 έτους ισχύει και για τους σημερινούς φοιτητές.
Τι είπε για την παραίτηση κοσμήτορα
Απαντώντας στην κριτική ότι οι μη ενεργοί φοιτητές δεν επιβαρύνουν οικονομικά τα πανεπιστήμια, ο υφυπουργός ανέφερε ότι, παρότι δεν συμμετέχουν στη φοιτητική μέριμνα, «συμβάλλουν αρνητικά στους ποιοτικούς δείκτες των ιδρυμάτων».
Σε ό,τι αφορά την παραίτηση του κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην εφαρμογή του μέτρου των διαγραφών φοιτητών, δήλωσε ότι σέβεται τις προσωπικές απόψεις, σημειώνοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω σε στρατηγικές και ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις όταν υπάρχει νόμος.
Ο αριθμός διαγραφών ανά ΑΕΙ
Οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής φοιτητών και να αποστείλουν στη Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης τους τελικούς καταλόγους με τα ονόματα όσων διαγράφονται από τα μητρώα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας esos, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 25.000 διαγραφές, ενώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο αριθμός αγγίζει τις 17.000, εκ των οποίων περίπου 16.500 προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ.
Σημαντικός είναι και ο αριθμός των διαγραφών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου υπολογίζονται σε περίπου 18.000, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο προχώρησε σε 22.000 διαγραφές. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 4.270, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο οι διαγραφές ξεπερνούν τις 4.000, ενώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανέρχονται σε 5.271.
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε διαγραφές ιδρύματα με πενταετή προγράμματα σπουδών, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και πενταετή τμήματα που λειτουργούν σε άλλα ΑΕΙ, λόγω του ειδικού καθεστώτος φοίτησης (σ.σ. πενταετών σπουδών).
Σημειώνεται ότι περίπου 35.000 φοιτητές αξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία που τους έδωσε η πρόσφατη τροποποιητική διάταξη, διατηρώντας ενεργή τη φοιτητική τους ιδιότητα.
ΕΚΠΑ: Η Νομική Σχολή διαγράφει 26.846 φοιτητές
Μαζικές διαγραφές φοιτητών λόγω υπέρβασης ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ανακοίνωσε η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Η διοίκηση της Σχολής διαχωρίζει τους διαγραφέντες σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη αφορά 3.294 φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στο παλαιό σύστημα των «χειρόγραφων καρτελών» (μη μηχανογραφημένοι), ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει 23.552 φοιτητές εγγεγραμμένους στο ψηφιακό σύστημα UNITRON.
Αναλυτικά οι λίστες με τις διαγραφές φοιτητών
Δύο οριστικοί κατάλογοι με το σύνολο των φοιτητών/τριών που διαγράφονται από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2025, λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης ως εξής:
Α. Κατάλογος διαγραφέντων φοιτητών/τριων ευρισκομένων σε καρτέλες (μη μηχανογραφημένοι/ες)
Β. Κατάλογος διαγραφέντων φοιτητών/τριων ευρισκομένων στο μηχανογραφημένο σύστημα UNITRON
Οι ως άνω κατάλογοι επέχουν θέση Διαπιστωτικής Πράξης Διαγραφής.
Ανακοινώνεται, επίσης ότι οι διαγραφέντες έχουν δικαίωμα άσκησης αίτησης θεραπείας ενώπιον της Γραμματείας της Σχολής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης, για τους λόγους που άπτονται της μη συνδρομής των προϋποθέσεων της διαγραφής στο πρόσωπό τους. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω https://eprotocol.uoa.gr/επιλέγοντας «γενική αίτηση για φοιτητικά θέματα».
Ανακοινώσεις τμημάτων του ΕΚΠΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΔΙΑΓΡAΦΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025
Για να δείτε τον κατάλογο πατήστε ΕΔΩ Κατάλογος διαγραφέντων φοιτητών/τριών έτους 2025 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Για το πλήρη κατάλογο των διαγραφέντων φοιτητών/τριων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ πατήστε εδώ
Κατάλογος-Διαπιστωτική Πράξη Διαγραφέντων έτους 2025 Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ
Κατάλογος από το Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ – Διαπιστωτική Πράξη
Σφοδρή αντίδραση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ στις επικείμενες διαγραφές φοιτητών
Tην ίδια ώρα, μέτωπο με την κυβερνητική πολιτική για τις διαγραφές φοιτητών ανοίγει ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ). Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα alfavita.gr, οι πανεπιστημιακοί, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε, ξεκαθάρισαν ότι «αυτό που πραγματικά λιμνάζει στα δημόσια ΑΕΙ δεν είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, αλλά η κρατική αδιαφορία για την ουσιαστική στήριξή τους».
Ο Ηλίας Κονδύλης, καθηγητής Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του ΕΣΔΕΠ, χαρακτήρισε τις διαγραφές «βαθιά αντικοινωνικό και τιμωρητικό μέτρο», επισημαίνοντας ότι οι φοιτητές που οδηγούνται εκτός πανεπιστημίου δεν επιβαρύνουν τα ιδρύματα, καθώς δεν απολαμβάνουν παροχές όπως σίτιση, στέγαση ή μετακίνηση και δεν στερούν θέσεις από νέους εισακτέους.
Όπως τόνισε, οι διαγραφές δεν αντιμετωπίζουν καμία από τις πραγματικές παθογένειες της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως η χρόνια υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και η μισθολογική απαξίωση των μελών ΔΕΠ. Αντίθετα, λειτουργούν, όπως είπε, ως αποπροσανατολιστικό εργαλείο, μεταθέτοντας τη δημόσια συζήτηση από τα ουσιαστικά προβλήματα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους λόγους που οδηγούν χιλιάδες φοιτητές σε καθυστέρηση σπουδών. Σύμφωνα με τον κ. Κονδύλη, τα βασικά αίτια είναι η παράλληλη εργασία, τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και τα ζητήματα υγείας, με αλλεπάλληλες μελέτες να δείχνουν ότι πάνω από το 50% όσων καθυστέρησαν ή εγκατέλειψαν τις σπουδές τους το έκαναν για αυτούς τους λόγους.
Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάστηκαν στοιχεία που αποτυπώνουν την ανεπάρκεια της φοιτητικής μέριμνας στο ΑΠΘ: από περίπου 50.000 ενεργούς φοιτητές, λιγότεροι από 4.000 λαμβάνουν δωρεάν σίτιση, ενώ κάτω από 1.250 έχουν πρόσβαση σε δωρεάν στέγαση. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ακόμη και μετά τις διαγραφές, η αναλογία διδασκόντων προς φοιτητές παραμένει πολλαπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που ακυρώνει το επιχείρημα περί «βελτίωσης δεικτών αριστείας».
Ο πρόεδρος του ΕΣΔΕΠ στάθηκε και στην έλλειψη διαφάνειας της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι μέχρι λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωσή της δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό των φοιτητών που θα διαγραφούν, τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά ή τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων εξαίρεσης. Όπως ανέφερε, σε ορισμένα τμήματα απορρίφθηκε από 10% έως 30% των αιτήσεων παράτασης, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
«Υπάρχουν φοιτητές που έχουν καλύψει το 70% των απαιτούμενων ECTS και διαγράφονται επειδή δεν προσήλθαν στις δύο τελευταίες εξεταστικές. Αυτούς τους ανθρώπους οφείλεις να τους στηρίξεις, όχι να τους τιμωρείς», τόνισε, μιλώντας για κλιμάκωση αναλγησίας.
Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ δήλωσε τη στήριξή του στους διοικητικούς υπαλλήλους που απέχουν από τη διαδικασία σύνταξης των καταλόγων διαγραφών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία πειθαρχική ή ποινική δίωξη σε βάρος τους. Όπως σημειώθηκε, πρόκειται για κυλιόμενο μέτρο, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα αφορά φοιτητές που σήμερα παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματά τους.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του Γιώργος Αγγελόπουλος, γραμματέα του ΕΣΔΕΠ, ο οποίος υπενθύμισε ότι διεθνώς μόλις το 39% των φοιτητών αποφοιτά εντός του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών, ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός όσων καθυστερούν την αποφοίτηση έχει αυξηθεί δραματικά, από 180.000 το 2015 σε 330.000 το 2024.
Από τη σκοπιά των φοιτητών, τονίστηκε ότι το μέτρο δεν πλήττει «ανενεργούς», αλλά ανθρώπους που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα σε συνθήκες οικονομικής πίεσης, αυξημένου κόστους ζωής και ελλιπούς στήριξης. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι ένας στους δύο φοιτητές εργάζεται παράλληλα, ενώ μόλις το 2% δικαιούται θέση σε φοιτητική εστία.
Τέλος, ο Γιάννης Κουρμούλης προανήγγειλε νέες κινητοποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου, υπογραμμίζοντας τη δραματική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια. Όπως σημείωσε, το αφήγημα περί «λιμναζόντων» ή «πεθαμένων» φοιτητών καταρρίπτεται από την πραγματικότητα: πρόκειται για ενεργούς ανθρώπους με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό.