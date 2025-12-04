Πάτρα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν έναν 12χρονο και το κατέγραψαν σε βίντεο

  • Νέο σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου τρεις μαθητές επιτέθηκαν σε 12χρονο.
  • Ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε στην Ασφάλεια ότι ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι, ενώ οι δράστες βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.
  • Η Ασφάλεια Πατρών έχει αναλάβει την υπόθεση και αναζητά τους ανήλικους δράστες που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

βία ανηλίκων

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου με θύμα ένα 12χρονο.

Νέο βίντεο-σοκ από περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων: Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές

Σύμφωνα με το tempo24 ο πατέρας του 12χρονου κατήγγειλε στην Ασφάλεια στην Πάτρα πως ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Βόλος: Σύλληψη 58χρονου λιμενικού για βιασμούς ανηλίκων – Πώς μια έρευνα διαφθοράς αποκάλυψε τη φρίκη

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες.

01:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

