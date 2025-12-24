Mπλόκο Νίκαιας: Μήνυμα ενότητας και συνέχισης του αγώνα έστειλαν οι εκπρόσωποι των αγροτών – BINTEO 

Μήνυμα ενότητας και συνέχισης του αγώνα έστειλαν οι εκπρόσωποι των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο δηλώσεων που πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.

Όπως είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, το προσεχές Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, οι αγρότες αναμένεται να ξανακλείσουν τη διέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας. «Είναι επιλογή ζωής για μας να δώσουμε αυτή τη μάχη» τόνισε, προσθέτοντας πως οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά τις γιορτές.

«Η κυβέρνηση κρατάει κλειστούς τους δρόμους, ταλαιπωρεί τους πολίτες, όπως ταλαιπωρεί και εμάς τους αγρότες» ανέφεραν οι εκπρόσωποι του μπλόκου, τονίζοντας πως «εμείς ανοίξαμε τους δρόμους για να περάσουν οι πολίτες» ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει να «ταλαιπωρεί χιλιάδες εκδρομείς».

«Οι πολίτες πέταξαν στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό. Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει τα μπλόκα. Θα αποτύχει» διαμήνυσαν.

Ζήτησαν να απαντηθούν τα αιτήματά τους, σημειώνοντας πως «δεν εκβιάζουμε κανέναν». «Δεν θέλαμε εμείς να είμαστε στα μπλόκα τα Χριστούγεννα» πρόσθεσαν ευχαριστώντας τους πολίτες για τη στήριξη και την κατανόηση, σύμφωνα με το larissanet.