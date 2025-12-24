Mπλόκο Νίκαιας: Μήνυμα ενότητας και συνέχισης του αγώνα έστειλαν οι εκπρόσωποι των αγροτών – BINTEO 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Mπλόκο Νίκαιας: Μήνυμα ενότητας και συνέχισης του αγώνα έστειλαν οι εκπρόσωποι των αγροτών – BINTEO 
Πηγή φωτογραφίας: larissanet

Μήνυμα ενότητας και συνέχισης του αγώνα έστειλαν οι εκπρόσωποι των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο δηλώσεων που πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου.

Όπως είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, το προσεχές Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, οι αγρότες αναμένεται να ξανακλείσουν τη διέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας. «Είναι επιλογή ζωής για μας να δώσουμε αυτή τη μάχη» τόνισε, προσθέτοντας πως οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά τις γιορτές.

«Η κυβέρνηση κρατάει κλειστούς τους δρόμους, ταλαιπωρεί τους πολίτες, όπως ταλαιπωρεί και εμάς τους αγρότες» ανέφεραν οι εκπρόσωποι του μπλόκου, τονίζοντας πως «εμείς ανοίξαμε τους δρόμους για να περάσουν οι πολίτες» ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει να «ταλαιπωρεί χιλιάδες εκδρομείς».

«Οι πολίτες πέταξαν στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό. Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει τα μπλόκα. Θα αποτύχει» διαμήνυσαν.

Ζήτησαν να απαντηθούν τα αιτήματά τους, σημειώνοντας πως «δεν εκβιάζουμε κανέναν». «Δεν θέλαμε εμείς να είμαστε στα μπλόκα τα Χριστούγεννα» πρόσθεσαν ευχαριστώντας τους πολίτες για τη στήριξη και την κατανόηση, σύμφωνα με το larissanet.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

New Year’s Resolutions: Μικρές αποφάσεις για μια καλή χρονιά

ΑΑΔΕ: Στον Εισαγγελέα οι πρώτες 50 μαζικές διαγραφές αγρών στο Ε9 – Η λίστα με 3.000 «ιδιοκτήτες» για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλλάζουν οι διατάξεις του Κτιριοδομικού του Κτιριοδομικού Κανονισμού – Τι είπε ο Ταγαράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:33 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Έπεσε από πατίνι η 14χρονη που εντοπίστηκε τραυματισμένη – Νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική

Νέες, διαφορετικές πληροφορίες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την 14χρονη που εν...
16:26 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευ...
15:23 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ο αστυνομικός σκύλος Roxy ξετρύπωσε 5 κιλά κάνναβης – ΦΩΤΟ

Πάνω από πέντε κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Roxy...
15:16 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Πέλλα: Απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε οδικά σημεία του νομού λόγω χιονόπτωσης

Λόγω χιονόπτωσης απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα που κινούντα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα