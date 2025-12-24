Έξοδος Χριστουγέννων: Ταλαιπωρία οδηγών με ουρές χιλιομέτρων έξω από τη Λαμία – ΒΙΝΤΕΟ 

Μπορεί τα περισσότερα μπλόκα να είναι ανοιχτά και η κατάσταση να έχει εξομαλυνθεί αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου, ωστόσο οι εικόνες έξω από τη Λαμία, στον κόμβο του Μπράλου, προκαλούν εκνευρισμό.

Τα οχήματα στο ρεύμα προς Λαμία, οδηγούνται σε παράκαμψη από τα πλευρικά διόδια και για μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, υποχρεούνται να μπουν σε μία λωρίδα, δημιουργώντας ουρά, που φτάνει τα 4 ίσως και 5 χιλιόμετρα.

Bίντεο που δημοσιεύει το lamiareport, καταγράφει τις εικόνες στις 12:30’ το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) και είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.