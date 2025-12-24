Η Πειραιώς έγινε ξανά … ποτάμι από τη βροχή – Βίντεο αναγνώστη

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα, από την τροχαία, από το ύψος της λεωφόρο Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω συσσώρευσης υδάτων, που προκλήθηκαν από έντονη βροχόπτωση.

Εντωμεταξύ, στο κόκκινο είναι η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, το μεσημέρι της Τετάρτης λόγω και της έντονης βροχόπτωσης που σημειώνεται.

Δείτε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από την στιγμή της συσσώρευσης υδάτων στην Πειραιώς: