Ιταλία: Κατασχέθηκαν 435 κιλά κοκαΐνης αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ

Σύνοψη από το

  • “Πάνω από 435 κιλά” κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας, αξίας “άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ”, κατασχέθηκαν στο λιμάνι Τζόια Τάουρο της νότιας Ιταλίας. Η ναρκωτική ουσία βρέθηκε κρυμμένη σε φορτίο “περίπου 1.000 σακιών φιστικιών”.
  • Το φορτίο προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και προοριζόταν για την Ανατολική Ευρώπη. Η ιταλική συνοριακή αστυνομία χαρακτήρισε “αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας” τη συμμετοχή μονάδων με εκπαιδευμένους σκύλους.
  • Η κατάσχεση αυτή καταφέρει “σκληρό πλήγμα” στα έσοδα των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος. Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, “πάνω από 5 τόνοι” ναρκωτικών “συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ” κατασχέθηκαν στο ίδιο λιμάνι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ναρκωτικά Ιταλία

«Πάνω από 435 κιλά» κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας αξίας στη μαύρη αγορά «άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο λιμάνι Τζόια Τάουρο, στη νότια Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική συνοριακή αστυνομία (GDF).

Η ναρκωτική ουσία, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι αυτό της Καλαβρίας, βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο περίπου 1.000 σακιών φιστικιών το οποίο προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και προοριζόταν για την Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της GDF.

Η αστυνομία χαρακτήρισε εξάλλου «αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας» τη συμμετοχή μονάδων με εκπαιδευμένους σκύλους σε αυτήν την επιχείρηση, καθώς οι σκύλοι εντόπισαν «ανωμαλίες» στο φορτίο αυτό.

Η κατάσχεση αυτή καταφέρει «σκληρό πλήγμα» στα έσοδα των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος που κρύβονται πίσω από το λαθρεμπόριο αυτό ναρκωτικών, σημείωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή της η συνοριακή αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι στη διάρκεια της φετινής χρονιάς «πάνω από 5 τόνοι» ναρκωτικών «συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο Τζόια Τάουρο.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

New Year’s Resolutions: Μικρές αποφάσεις για μια καλή χρονιά

14χρονη βγήκε να πει τα κάλαντα και βρέθηκε τραυματισμένη στο δρόμο-Νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Τεκμήρια: Πώς μπορείτε να τα καλύψετε – Βήμα βήμα η διαδικασία

Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων: Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:02 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ψηφιακός «πόλεμος» Ε.Ε. – ΗΠΑ: Η οργισμένη αντίδραση των Βρυξελλών μετά τις κυρώσεις σε Ευρωπαίους αξιωματούχους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε κατηγορηματικά σήμερα τις «αδικαιολόγητες» κυρώσεις των ΗΠΑ σε βά...
14:50 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το ετήσιο ταξίδι του – Δείτε Live τη διαδρομή που ακολουθεί

Όλα τα παιδιά αυτό που περιμένουν κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, είναι να τα επισκεφτεί ο Άη Βασί...
14:48 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Συρία: Συνάντηση υπουργών με τον Πούτιν – Στο τραπέζι η στρατιωτική συνεργασία

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της νέας συριακής ηγεσίας έγιναν την, Τρίτη, δεκτοί στη Μόσχ...
13:49 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Ενήμερος ο Πούτιν για τις προτάσεις των ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ενημερωθεί σχετικά με τις επαφές με τους απεσταλμένους ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα