Παράσυρση και εγκατάλειψη 14χρονου κοριτσιού που έλεγε τα κάλαντα

Τραυματισμένο στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένα 14χρονο κορίτσι, που είχε βγει να πει τα κάλαντα το πρωί της Τετάρτης, 24 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι εντοπίστηκε πεσμένο στον δρόμο από μια νοσηλεύτρια, η οποία πήγαινε στην δουλειά της. Αφού της παρείχε τις πρώτες βοήθειες ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Όπως εκτιμάται, το παιδί παρασύρθηκε από κάποιο διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου το εγκατέλειψε στο σημείο.