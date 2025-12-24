Λάρισα: Συνεργεία έκλεισαν τη γέφυρα της Νίκαιας για να βάλουν τσιμεντένια στηθαία – Σκέψεις για νέα πανελλαδική σύσκεψη αγροτών την Κυριακή 

Ενώ δόθηκε μια ανάσα στην κυκλοφορία, όταν οι αγρότες άνοιξαν τη γέφυρα της Νίκαιας πάνω από την Εθνική Οδό, συνεργεία με γερανοφόρα οχήματα την έκλεισαν ξανά για να τοποθετήσουν τσιμεντένια στηθαία και μάλιστα σε ώρα αιχμής.

Οι αρμόδιοι, λένε ότι προχώρησαν σε αυτή την κίνηση για να ενισχύσουν την ασφάλεια των οδηγών επειδή φαίνεται ότι δεν αρκούν οι κώνοι σήμανσης, σύμφωνα με το ThessPost.gr. Την ίδια ώρα, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση των τσιμεντένιων στηθαίων έγινε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα ταλαιπωρία των οδηγών και μάλιστα την ώρα που οι εκδρομείς βρίσκονται στους δρόμους, για να φτάσουν στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους.

Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, οι αγρότες σκοπεύουν να παρατάξουν και τα υπόλοιπα τρακτέρ, ώστε η γέφυρα να κλείσει εκ νέου.

Σκέψεις για νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν πριν από λίγο οι αγρότες στη Νίκαια, κατήγγειλαν προσπάθεια υπονόμευσης των μπλόκων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί μια νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή, όπου θα εξεταστούν δύο επιλογές: Παράθυρο διάλογου εάν πάρουν απαντήσεις επί των αιτημάτων τους, αλλιώς περεταίρω κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες σκοπεύουν να διευκολύνουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων με δράσεις όπως το άνοιγμα διοδίων.