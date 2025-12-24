Live – Έξοδος Χριστουγέννων: Αυξημένη η κίνηση στις Εθνικές Οδούς – Εικόνα αποσυμφόρησης με νέες λωρίδες κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα 

Κορυφώνεται η έξοδος των Χριστουγέννων, με την κίνηση να είναι αυξημένη στις Εθνικές Οδούς. Οι εκδρομείς, παρά τα κατά τόπους αγροτικά μπλόκα, οπλίζονται με υπομονή για να φτάσουν στους προορισμούς τους, με την ελπίδα να μη συναντήσουν ουρές χιλιομέτρων όπως το απόγευμα της Παρασκευής, όταν αυτοκίνητα, φεύγοντας από την Αθήνα και άλλα αστικά κέντρα, συναντούσαν στις εθνικές οδούς τα παρατεταγμένα τρακτέρ και εκτρέπονταν από την τροχαία σε παραδρόμους.

Δείτε εδώ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Δείτε live την κίνηση

Εξετάζεται το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων

O αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στην ΕΡΤ πως για την επιστροφή των εκδρομέων εξετάζεται ακόμη και το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ώστε οι οδηγοί να επιστρέψουν χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Ανοίγουν μια λωρίδα κυκλοφορίας στην Περιμετρική της Πάτρας οι αγρότες της Αχαΐας

Ανοίγει μια λωρίδα κυκλοφορίας στην Περιμετρική της Πάτρας –ανά κατεύθυνση, προς Πύργο και προς Αθήνα– μετά από απόφαση των αγροκτηνοτρόφων να διευκολύνουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η διέλευση θα επιτρέπεται αποκλειστικά για Ι.Χ. οχήματα και όχι για φορτηγά, κατά τις ώρες που θα ανοίγει το μπλόκο.

Άρχισε η αποσυμφόρηση από Ριτσώνα μέχρι Θήβα – Παραμένουν οι καθυστερήσεις στο Κάστρο Βοιωτίας

Σημαντικά βελτιωμένη είναι τα τελευταία λεπτά η εικόνα της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται πλέον με σαφώς καλύτερη ροή σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει περιορίσει αισθητά την ανάσχεση που παρατηρούνταν στο συγκεκριμένο σημείο. Τα οχήματα κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και, προς το παρόν, δεν σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες ώρες.

Η παρέμβαση αυτή αποσυμπίεσε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κόμβους της διαδρομής, επιτρέποντας την ομαλότερη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ, υπό τη συνεχή επιτήρηση της τροχαίας.

Ωστόσο, διαφορετική παραμένει η εικόνα στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας. Εκεί η διέλευση των οχημάτων συνεχίζεται με περιορισμούς, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ανάσχεση της κυκλοφορίας και καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά για μια διαδρομή μήκους πέντε χιλιομέτρων. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.

Πάτρα: Σε ποια σημεία δύο αυτοκινητόδρομων της Δυτικής Ελλάδας εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των μπλόκων που έχουν στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όμως, από χθες Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση για την κίνηση, τόσο των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και των εκδρομέων, αλλά η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κίνηση των αυτοκινήτων, στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι και Γλαύκου.

Οι εκτροπές της κυκλοφορίας προκαλούν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στην μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος – Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.

Καλύτερη η εικόνα στο μπλόκο της Νίκαιας – Συνέντευξη Τύπου των αγροτών την Τετάρτη

Στην περιοχή της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Ανοιχτός ο δρόμος στα διόδια Μαλγάρων

Ανοιχτός είναι από χθες ο δρόμος στα διόδια των Μαλγάρων, με την κυκλοφορία να έχει αποκατασταθεί.

Η συνεννόηση ανάμεσα στην Αστυνομία και τους αγρότες ήταν καλή και πλέον δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα είναι διαθέσιμες για τους οδηγούς.

Το πρώτο μπλόκο, που θα συναντήσουν τα αυτοκίνητα είναι στον νότιο κόμβο της Κατερίνης αλλά εκεί είναι μικρή η παράκαμψη και στη συνέχεια τα επόμενα μπλόκα είναι στη Θεσσαλία.

Ανοιχτά είναι μπλόκα στον Δερβένι και στη Χαλκηδόνα, ενώ στην Εγνατία Οδό υπάρχει το μπλόκο στον κόμβο Νησελίου στο ρεύμα προς Βέροια καθώς και στον κόμβο Κερδυλλίων, όπου οι οδηγοί θα χρειαστεί να πάνε από παράκαμψη.

Δημογλίδου – «Σήμερα θα είναι καλύτερη η εικόνα»

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Open η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κα Κωνσταντία Δημογλίδου: «Σήμερα νομίζω ότι θα είναι καλύτερη η εικόνα. Ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα ήταν (χθες) από την Αττική μέχρι και τη Λαμία, σε αυτά τα τμήματα του δρόμου που δεν μας δόθηκε από νωρίς το κομμάτι της Εθνικής, όπως συνέβη για παράδειγμα με τα Μάλγαρα, τις πρωινές ώρες»

«Οι αγρότες που βρισκόταν στο μπλόκο των Μαλγάρων από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν από την Τροχαία ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2 λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση, άμεσα μετακίνησαν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα να μπορούμε να δώσουμε πολύ γρήγορα την κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε στην υπόλοιπη χώρα» συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.