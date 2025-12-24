Έξοδος Χριστουγέννων: Αυξημένη η κίνηση προς την Κεντρική Ελλάδα – Η εικόνα στα αγροτικά μπλόκα και οι δρόμοι που είναι ανοιχτοί 

Συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου η έξοδος των εκδρομέων για τις εορτές των Χριστουγέννων. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν την Παρασκευή στο ύψος της Αλιάρτου, ενώ το απόγευμα άνοιξαν τα μπλόκα στο Κάστρο Βοιωτίας, τη Θήβα, την Ριτσώνα και την Αταλάντη. Τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες συνοδευόμενα από περιπολικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο μπλόκο της Νίκαιας άνοιξε η κυκλοφορία σε μια λωρίδα, στο τμήμα της αερογέφυρας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ στον κόμβο των Μαλγάρων χθες Τρίτη, δόθηκαν στην κυκλοφορία 2 λωρίδες στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και 3 στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ανοιχτός μέχρι την Παρασκευή θα μείνει ο δρόμος στον κόμβο του Καλπακίου, ενώ στην Πάτρα, οι αγρότες παρέμειναν αμετακίνητοι στην περιμετρική οδό. Άνοιξε μόνο μία λωρίδα, ωστόσο η αστυνομία απαγόρευσε τη διέλευση των ΙΧ, διοχετεύοντας όλη την κυκλοφορία μέσα από την πόλη.

Ανοιχτά είναι τα τελωνεία, εκτός από αυτό της Εξοχής, το οποίο είναι κλειστό επ’ αόριστον για τα φορτηγά.

Λαμία: Αυξημένη κίνηση στην έξοδο προς Κεντρική Ελλάδα

Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού προς Λαμία ήδη από τις 6:00 το πρωί. Πολλοί οδηγοί επέλεξαν να αναχωρήσουν νωρίτερα, επιχειρώντας να αποφύγουν την πολύωρη ταλαιπωρία που καταγράφηκε χθες στο τμήμα από το Σχηματάρι έως τη Λαμία, όπου οι ουρές χιλιομέτρων και οι μεγάλες καθυστερήσεις δοκίμασαν την υπομονή των ταξιδιωτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα, η κατάσταση εμφανίζεται ελεγχόμενη.

Στη διασταύρωση της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, η κίνηση είναι αυξημένη, με την Τροχαία να εφαρμόζει περιορισμούς ταχύτητας και διοχετεύει τα οχήματα και τα λεωφορεία σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, προκειμένου να διέλθουν με ασφάλεια από το σημείο όπου βρίσκεται το μπλόκο των αγροτών στην περιοχή της Θήβας. Παράλληλα, τα φορτηγά οχήματα εκτρέπονται στο παλαιό εθνικό δίκτυο προς Θήβα, Λιβαδειά και στη συνέχεια προς τον Μπράλο.

Η απόφαση της Τροχαίας να επιτρέψει τη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ στη Θήβα έχει, προς το παρόν, περιορίσει τις καθυστερήσεις. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δοθεί και δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας στην άνοδο προς Λαμία, μετά από μετακίνηση των τρακτέρ στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου επίσης μετακινήθηκαν αγροτικά μηχανήματα, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία. Παρότι δεν σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα ΙΧ περνούν δίπλα από σταθμευμένα τρακτέρ.

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με ελάχιστες καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η κίνηση στο παλαιό εθνικό δίκτυο από Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από Ρίο-Αντίρριο και Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν από την είσοδο των οχημάτων στον Μπράλο και την ένταξή τους εκ νέου στην Εθνική Οδό.

Χθες, για περισσότερα από 10 χιλιόμετρα, στο τμήμα από Γραβιά προς Μπράλο τα οχήματα κινούνταν με «βήμα σημειωτόν». Σήμερα, οι αρχές εκτιμούν ότι η μεγαλύτερη χρήση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας από τους οδηγούς θα συμβάλλει στη σταδιακή αποσυμφόρηση και στην επιτάχυνση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο κρίσιμο τμήμα Γραβιάς-Μπράλου.

Καλύτερη η εικόνα στο μπλόκο της Νίκαιας – Συνέντευξη Τύπου των αγροτών σήμερα

Στην περιοχή της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα.

Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή των αγροτών από τα Φάρσαλα και στόχος είναι τόσο η αποτίμηση των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων όσο και η αποστολή εορταστικών ευχών προς την κοινωνία, η οποία –όπως τονίζουν– στηρίζει τον αγώνα τους.

Άνοιξε έπειτα από 22 ημέρες το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Στα διόδια Μαλγάρων, έπειτα από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας, η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά. Συγκεκριμένα, το ρεύμα προς Αθήνα, που παρέμενε κλειστό για 22 ημέρες, άνοιξε από τις 11 το πρωί της Τρίτης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερες, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, που είχε ανοίξει από την Δευτέρα, ενισχύθηκε με ακόμη μία λωρίδα.

Τα τρακτέρ μετακινήθηκαν από τον δρόμο και τα οχήματα άρχισαν να περνούν κανονικά, με την πυροσβεστική να καθαρίζει το οδόστρωμα στα διόδια. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις, αλλά διευκολύνουν προσωρινά την κίνηση ενόψει των γιορτών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 26/12, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στα Μάλγαρα αυτή την ώρα βρέχει ενώ δεν παρατηρούνται ουρές οχημάτων. Σήμερα αναμένεται να αυξηθεί ο όγκος των οδηγών που θα αποχωρήσουν για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές από την Θεσσαλονίκη.

Η εικόνα σήμερα:

Περισσότερα από 42.000 οχήματα έφυγαν από τις εθνικές οδούς – Τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιήθηκε χθες η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Περιφέρεια, για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισαν οι οδηγοί που κινήθηκαν μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, όπου είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Στο ύψος του Σχηματαρίου τα οχήματα παρέμεναν ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα. Οι αγρότες και η Τροχαία βρίσκονταν σε συνεννοήσεις προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία επιπλέον λωρίδες και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα έφυγαν από την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Δρόμοι ανοιχτοί και παρουσία αγροτών στα μπλόκα έως τις 26 Δεκεμβρίου σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Στην κυκλοφορία δόθηκαν από την Τρίτη δύο λωρίδες και το ρεύμα προς Βέροια της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, που είχαν αποκλείσει οι παραγωγοί στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας από τις 3 Δεκεμβρίου. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα, με το μπλόκο να παραμένει ενεργό και τις βάρδιες των παραγωγών να εναλλάσσονται καθημερινά, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις επόμενες ενέργειές τους.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εντός της ημέρας οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις τους τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς όμως να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού δρόμων.

Στον νομό Πέλλας, διατηρούνται τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Συνεχίζονται επίσης οι κινητοποιήσεις σε Σκύδρα και Αλμωπία, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκα στην είσοδο της Αριδαίας, ενώ οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, οι αγρότες του Αιγινίου έστησαν μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρέθηκαν παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, έως τις 26 Δεκεμβρίου, δεν προγραμματίζονται αποκλεισμοί δρόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.