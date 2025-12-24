Εφορία: Οι δηλώσεις που πρέπει να γίνουν μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς – Ποιοι κινδυνεύουν με «πέναλτι»

Μία σειρά από εκκρεμότητες πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, από συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, που πρέπει να ολοκληρώσουν δηλώσεις και διορθώσεις, προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή «πέναλτι» από την Εφορία, δηλαδή με κυρώσεις.

Της Κατερίνας Φεσσά

Οι δηλώσεις αυτές αφορούν τα εξής:

Τα αναδρομικά ποσά

Στην υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης για τα αναδρομικά ποσά προηγούμενων ετών θα πρέπει να προχωρήσουν έως το τέλος του τρέχοντος μηνός ορισμένοι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχοι. Η υποχρέωση αυτή αφορά:

τους παραπάνω φορολογούμενους που έλαβαν το 2024 αναδρομικά ποσά ανεξαρτήτως από τον χρόνο που αυτά ανάγονται.

που έλαβαν το 2024 αναδρομικά ποσά ανεξαρτήτως από τον χρόνο που αυτά ανάγονται. αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας και αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Η εν λόγω δήλωση θα πρέπει είτε να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE και να αφορά κάθε έτος για τα αναδρομικά ποσά που έχουν εισπραχθεί από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, είτε στη ΔΟΥ που είναι για το φορολογικό έτος 2014 και τα προηγούμενα έτη.

Μόλις λοιπόν ο υπόχρεος υποβάλει την τροποποιητική δήλωση, μετά η ΑΑΔΕ θα εκδώσει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει το ποσό του φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί είτε εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 είτε σε έως 24 δόσεις μέσω πάγιας ρύθμισης.

Υπενθυμίζεται ωστόσο πως οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τον εν λόγω φόρο και σε 2 έως 48 έντοκες δόσεις με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει προηγουμένως η υποβολή της σχετικής αίτησης.

Την ετήσια επιστροφή ενοικίου

Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 για την ετήσια επιστροφή ενοικίου του φορολογικού έτους 2024 προκειμένου να λάβουν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026 τα χρήματα της ενίσχυσης που δικαιούνται.

Στην ενέργεια αυτή θα πρέπει να προβούν ορισμένες περιπτώσεις δικαιούχων. Όπως:

Όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση επειδή εφαρμόστηκε εσφαλμένα το περιουσιακό κριτήριο για την φοιτητική κατοικία.

Δεν καταβλήθηκε η ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας κλπ

Υπενθυμίζεται πως η ενίσχυση υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024 και τα ανώτατα όρια επιστροφής είναι τα εξής:

800 ευρώ είναι για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ είναι για μια μισθωτή οικογένεια που έχει 1 τέκνο

900 ευρώ είναι για μια μισθωτή οικογένεια που έχει 2 τέκνα

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο τέκνο.

Τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να γίνει η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου. Οι συνέπειες της μη υποβολής φορολογικής δήλωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρόστιμα, προσαυξήσεις, αναδρομικούς τόκους κλπ.

Τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φυσικών προσώπων

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα όχι όμως λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων.

Αλλά αυτό γίνεται εξαιτίας της εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από τον υπόχρεο φορέα.

Τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Τα φυσικά πρόσωπα που μετέφεραν κατά το προηγούμενο έτος την κατοικία τους στο εξωτερικό υποχρεούνται να υποβάλλουν έως το τέλος του 2025 τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους. Οι εν λόγω κάτοικοι του εξωτερικού θα πρέπει να προβούν σε αυτή την ενέργεια προκειμένου να μην φορολογηθούν διπλά αλλά και για να είναι ορθή η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτώνται εκτός Ελλάδας.

Τους κληρονόμους

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους αποβιώσαντες του 2024 υποχρεούνται να υποβάλουν έως το τέλος του τρέχοντος μηνός οι κληρονόμοι. Η δήλωση αυτή αφορά στα εισοδήματα που απέκτησε ο αποβιώσας μέχρι την ημερομηνία θανάτου και υποβάλλεται με χειρόγραφο τρόπο. Μάλιστα η υποβολή της δήλωσης γίνεται κατά περίπτωση με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΔΕ.

Τα τεκμήρια

Δήλωση για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 μπορούν να υποβάλουν έως το τέλος του τρέχοντος μηνός στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myproperty οι φορολογούμενοι επικαλούμενοι χρηματικά ποσά γονικών παροχών.