Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

Φωτογραφία: Unsplash.com

Παραμονή των Χριστουγέννων σήμερα (Τετάρτη 24/12) σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ευγενία, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη και Αχμέτ.

Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς

Η Ευγενία ήταν Ρωμαία ευγενής κι έζησε τον 2ο ή 3ο αιώνα. Όταν ο πατέρας της Φίλιππος, ο οποίος ήταν έπαρχος Ρώμης, μετατέθηκε στην Αλεξάνδρεια, τον ακολούθησε και η οικογένειά του, εκεί δε η Ευγενία εκπαιδεύτηκε στην ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία.

Χριστιανή έγινε μετά από ανάγνωση των επιστολών τού αποστόλου Παύλου. Μετά τη βάπτισή της από τον επίσκοπο Έλενο, μεταμφιέστηκε σε άνδρα και κατέφυγε σε μονή, όπου έγινε «μοναχός» και «ηγούμενος» με το όνομα Ευγένιος. Αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα μετά από συκοφαντία ότι βίασε τη συγκλητική Μελανθία και οδηγήθηκε στη Ρώμη, όπου και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Την ίδια μέρα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του πατέρα της Φιλίππου, της μητέρας της Βασίλλας και των δύο υπηρετών τους Πρώτα και Υακίνθου, που είχαν μεταστραφεί στο Χριστιανισμό και μαρτύρησαν μαζί της.

