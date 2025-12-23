«Τεστ» υπομονής η χριστουγεννιάτικη έξοδος: Οι ουρές χιλιομέτρων και η απόφαση να ανοίξουν επιπλέον λωρίδες – Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων των αγροτών

Με υπομονή και ατσάλινα νεύρα εξελίχθηκε η έξοδος των Χριστουγέννων. Tα αγροτικά μπλόκα σε εθνικές οδούς και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας δημιούργησαν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου ένα σκηνικό έντονης ταλαιπωρίας για χιλιάδες οδηγούς.

Οι αγρότες, σε πολλά σημεία της χώρας, παρέταξαν τα τρακτέρ τους στις άκρες των δρόμων, ανοίγοντας λωρίδες κυκλοφορίας προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων.

H αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούσε εκτροπή της κυκλοφορίας σε παρακαμπτήριες οδούς. Μεγάλα προβλήματα δημιουργήθηκαν, μεταξύ άλλων, στον κόμβο της Θήβας και το Κάστρο Βοιωτίας.

Έπειτα από συζητήσεις μεταξύ αγροτών σε καίρια μπλόκα και ΕΛ.ΑΣ. τελικά άνοιξαν σταδιακά δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Θήβα και Κάστρο για να “εκτονωθεί” το μεγάλο μποτιλιάρισμα και να ομαλοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο η κυκλοφορία των οχημάτων.

Άνοιξε έπειτα από 22 ημέρες το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Στα διόδια Μαλγάρων, έπειτα από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας, η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά. Συγκεκριμένα, το ρεύμα προς Αθήνα, που παρέμενε κλειστό για 22 ημέρες, άνοιξε από τις 11 το πρωί της Τρίτης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερες, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, που είχε ανοίξει από την Δευτέρα, ενισχύθηκε με ακόμη μία λωρίδα.

Τα τρακτέρ μετακινήθηκαν από τον δρόμο και τα οχήματα άρχισαν να περνούν κανονικά, με την πυροσβεστική να καθαρίζει το οδόστρωμα στα διόδια. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις, αλλά διευκολύνουν προσωρινά την κίνηση ενόψει των γιορτών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 26/12, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Στο μεταξύ παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο 27/12, ενώ οι βάρδιες συνεχίζονται κανονικά και τα τρακτέρ μαζί με τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Έως και τις 26/12 δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύθηκε το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Μεγάλες καθυστερήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Στο μπλόκο της Νίκαιας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, η κατάσταση ήταν δύσκολη την Τρίτη. Εκεί κατέστη δυνατό να ανοίξει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η αστυνομία να κατευθύνει μεγάλο μέρος των οχημάτων στις παρακαμπτήριες.

Στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου σχηματίστηκαν ουρές που ξεπερνούσαν τα 4 χιλιόμετρα, ενώ οδηγοί έκαναν λόγο για χάος και εξαντλητικές καθυστερήσεις, όπως μεταδίδει το Star.

Αγρότες από την περιοχή επεσήμαναν, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης, ότι προσπαθούσαν να διευκολύνουν τη διέλευση, ωστόσο κατήγγειλαν πως η αστυνομία δεν επέτρεπε στα οχήματα να περάσουν από το μπλόκο.

Απόφαση ΕΛ.ΑΣ. – Διέλευση μόνο με δύο λωρίδες

Το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισε να επιτρέπεται η διέλευση των εκδρομέων μέσα από τα μπλόκα, μόνο όμως στα σημεία όπου οι αγρότες είχαν αφήσει τουλάχιστον δύο ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό δεν ήταν εφικτό, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι εκτροπές και η ταλαιπωρία.

Κυκλοφοριακό χάος στην Πάτρα

Στην Πάτρα, οι αγρότες παρέμειναν αμετακίνητοι στην περιμετρική οδό. Άνοιξε μόνο μία λωρίδα, ωστόσο η αστυνομία απαγόρευσε τη διέλευση των ΙΧ, διοχετεύοντας όλη την κυκλοφορία μέσα από την πόλη.

Το αποτέλεσμα ήταν κυκλοφοριακό «έμφραγμα», με τους ταξιδιώτες προς Πύργο ή Αθήνα να αναγκάζονται να διασχίσουν ολόκληρη την Πάτρα για να ξαναβγούν στην εθνική.

Οι αγρότες τονίζουν ότι στόχος τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, κατηγορώντας την πολιτεία ότι προσπαθεί να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον τους.

Παράκαμψη μέσω Αγρινίου στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου

Στο μπλόκο Αγγελοκάστρου, στην Ιόνια Οδό, άνοιξαν δύο λωρίδες, ωστόσο για ώρες οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Ιωάννινα υποχρεώνονταν να κινηθούν μέσω Αγρινίου.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος και τα διόδια είναι ελεύθερα, οι κώνοι της τροχαίας οδηγούσαν την κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες διαδρομές.

Ενίσχυση μπλόκου Προμαχώνα – Κροτίδες και πορεία

Στον Προμαχώνα, το μπλόκο ενισχύθηκε με περίπου 200 επιπλέον τρακτέρ και οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο με μηχανοκίνητη πορεία, κορναρίσματα και ρίψη κροτίδων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Ουρές χιλιομέτρων στη Ριτσώνα – Από χωματόδρομους οι οδηγοί

Η έξοδος των εκδρομέων εξελίχθηκε σε πραγματική δοκιμασία στη Ριτσώνα, καθώς η ουρά των οχημάτων έφτασε τα 7 χιλιόμετρα, ενώ οι επαρχιακοί δρόμοι γύρω από τη Θήβα θύμιζαν ατελείωτο πάρκινγκ.

Για ώρες, η εθνική οδός από Σχηματάρι μέχρι Ριτσώνα λειτουργούσε ως μονόδρομος, με μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Οδηγοί καταγγέλλουν πολύωρες καθυστερήσεις, με διαδρομές 15 λεπτών να διαρκούν πάνω από 40, ενώ αρκετοί, σε απόγνωση, επέλεξαν ακόμη και χωματόδρομους για να κερδίσουν λίγα λεπτά.

Ατελείωτη ουρά οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Μία ατελείωτη ουρά είχε σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας. Η κατάσταση ήταν δύσκολη καθώς στο ύψος της Ριτσώνας γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς η Τροχαία έκρινε ότι δεν είναι απόλυτα ασφαλές να κινηθούν τα οχήματα ανάμεσα από τα τρακτέρ, που είναι παρατεταγμένα στις δύο πλευρές του δρόμου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, αυτοκίνητα και φορτηγά κινούνταν σημειωτόν με την αναμονή να είναι μεγάλη. Όπως επισημαίνει ο αναγνώστης η εικόνα αυτή με τη μεγάλη ουρά συνεχιζόταν μέχρι τον Ορχομενό.

Δείτε το βίντεο:

Ακυρώσεις σε δημοφιλείς προορισμούς λόγω μπλόκων

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του Star, η εικόνα αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στον τουρισμό.

Στο Καρπενήσι καταγράφεται μείωση κρατήσεων κατά 20%, με την πληρότητα να πέφτει στο 60%, ενώ σε Βόλο και Πήλιο τα ξενοδοχεία αναμένουν Χριστούγεννα με πληρότητα γύρω στο 50%.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού μιλούν για μεγάλη ζημιά και ζητούν ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία των δρόμων, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Δρόμοι ανοιχτοί και παρουσία αγροτών στα μπλόκα έως τις 26 Δεκεμβρίου σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Στην κυκλοφορία δόθηκαν από την Τρίτη δύο λωρίδες και το ρεύμα προς Βέροια της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, που είχαν αποκλείσει οι παραγωγοί στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας από τις 3 Δεκεμβρίου. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα, με το μπλόκο να παραμένει ενεργό και τις βάρδιες των παραγωγών να εναλλάσσονται καθημερινά, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις επόμενες ενέργειές τους.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εντός της ημέρας οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις τους τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς όμως να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού δρόμων.

Στον νομό Πέλλας, διατηρούνται τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Συνεχίζονται επίσης οι κινητοποιήσεις σε Σκύδρα και Αλμωπία, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκα στην είσοδο της Αριδαίας, ενώ οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, οι αγρότες του Αιγινίου έστησαν μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρέθηκαν παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, έως τις 26 Δεκεμβρίου, δεν προγραμματίζονται αποκλεισμοί δρόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.