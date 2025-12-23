Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία – κλειδί για τη διπλή δολοφονία – «Το πλέξι γκλας ήταν άθικτο – Ο ανιψιός ήθελε να καθαρίσει το σημείο»

Εξακολουθούν να έρχονται στη δημοσιότητα αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μία υπόθεση που παρά τις συλλήψεις και τη συνεχή έρευνα της ΕΛΑΣ, απασχολεί το πανελλήνιο. Νέος μάρτυρας – κλειδί ο οποίος εργαζόταν στην επιχείρηση αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Η μάρτυρας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha όπου περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 68χρονου πριν από τη δολοφονία, όπως και τις σχέσεις του με τους γύρω του. Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι Αρχές επιδιώκουν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Η μάρτυρας είναι επί 33χρονια υπάλληλος στο κάμπινγκ και μάρτυρας της διαθήκης του 68χρονου, όπως είπε στον Alpha:

«Εγώ πήγα την επόμενη ημέρα στο σημείο του εγκλήματος στο κάμπινγκ, ήταν πολύ ταραγμένος ο ανιψιός και τον βοήθησα να καθαρίσει το σημείο ενώ δεν ήθελα. Εκείνος όμως ήθελε να το καθαρίσει».

Για το πλέξι γκλας που βρισκόταν άθικτο πίσω από τον 68χρονο την ώρα της δολοφονίας του, γεγονός που επιβεβαίωσε και η εργαζόμενη του κάμπινγκ, είπε συγκεκριμένα:

«Ναι το πλέξι γκλας ήταν άθικτο όταν πήγα να καθαρίσω εγώ την επόμενη ημέρα».

Ο ανιψιός μάλιστα πιθανολογείται ότι είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να βγάλει από τη μέση τον άτυχο άνδρα χωρίς όμως να το καταφέρει. Κάτι που κατάφερε μερικούς μήνες αργότερα σε συνεργασία με τον φίλο του.

Η μάρτυρας μάλιστα αποκάλυψε ότι «ο 68χρονος φοβόταν για τη ζωή του» με την ίδια να του λέει να πάρει προστασία.

Εκείνος μάλιστα υποψιαζόταν τον γιο της ανιψιάς του για την πρώτη απόπειρα αλλά η εργαζόμενη του έλεγε ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, κάτι που εν τέλει αυτός πίστεψε, πριν από τη μοιραία μέρα.