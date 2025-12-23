Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία – κλειδί για τη διπλή δολοφονία – «Το πλέξι γκλας ήταν άθικτο – Ο ανιψιός ήθελε να καθαρίσει το σημείο»

Σύνοψη από το

  • Νέος μάρτυρας κλειδί, επί 33χρονια υπάλληλος στο κάμπινγκ, αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.
  • Η μάρτυρας βοήθησε τον ανιψιό να καθαρίσει το σημείο του εγκλήματος την επόμενη μέρα, επιβεβαιώνοντας πως «το πλέξι γκλας ήταν άθικτο» πίσω από τον 68χρονο.
  • Ο 68χρονος «φοβόταν για την ζωή του», ενώ ο ανιψιός κατηγορείται ότι είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να βγάλει από την μέση τον άτυχο άνδρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φοινικούντα ανιψιός επιχειρηματίας

Εξακολουθούν να έρχονται στη δημοσιότητα αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μία υπόθεση που παρά τις συλλήψεις και τη συνεχή έρευνα της ΕΛΑΣ, απασχολεί το πανελλήνιο. Νέος μάρτυρας – κλειδί ο οποίος εργαζόταν στην επιχείρηση αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: H πώληση τριών ακινήτων από τον ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η μάρτυρας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha όπου περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 68χρονου πριν από τη δολοφονία, όπως και τις σχέσεις του με τους γύρω του. Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι Αρχές επιδιώκουν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Η μάρτυρας είναι επί 33χρονια υπάλληλος στο κάμπινγκ και μάρτυρας της διαθήκης του 68χρονου, όπως είπε στον Alpha:

«Εγώ πήγα την επόμενη ημέρα στο σημείο του εγκλήματος στο κάμπινγκ, ήταν πολύ ταραγμένος ο ανιψιός και τον βοήθησα να καθαρίσει το σημείο ενώ δεν ήθελα. Εκείνος όμως ήθελε να το καθαρίσει».

Για το πλέξι γκλας που βρισκόταν άθικτο πίσω από τον 68χρονο την ώρα της δολοφονίας του, γεγονός που επιβεβαίωσε και η εργαζόμενη του κάμπινγκ, είπε συγκεκριμένα:

«Ναι το πλέξι γκλας ήταν άθικτο όταν πήγα να καθαρίσω εγώ την επόμενη ημέρα».

Ο ανιψιός μάλιστα πιθανολογείται ότι είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να βγάλει από τη μέση τον άτυχο άνδρα χωρίς όμως να το καταφέρει. Κάτι που κατάφερε μερικούς μήνες αργότερα σε συνεργασία με τον φίλο του.

Η μάρτυρας μάλιστα αποκάλυψε ότι «ο 68χρονος φοβόταν για τη ζωή του» με την ίδια να του λέει να πάρει προστασία.

Εκείνος μάλιστα υποψιαζόταν τον γιο της ανιψιάς του για την πρώτη απόπειρα αλλά η εργαζόμενη του έλεγε ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, κάτι που εν τέλει αυτός πίστεψε, πριν από τη μοιραία μέρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Έως 6 διανυκτερεύσεις για χειμερινές διακοπές των κατόχων voucher – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:39 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Διαμαρτυρία αγροτοκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο: Πέταξαν φύλλα από ελιές έξω από την Περιφέρεια Κρήτης – Δείτε βίντεο

Φύλλα από ελιές πέταξαν έξω από την Περιφέρεια Κρήτης, αγροτοκτηνοτρόφοι, που πραγματοποίησαν ...
22:30 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σύλληψη 35χρονου στα Καλύβια: Πιθανή σχέση του με τον σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό αναζητούν οι Αρχές – Τα συμβόλαια θανάτου και το σενάριο για νέο χτύπημα

Νέες πληροφορίες για τον επικίνδυνο μαφιόζο, που εμπλέκεται σε συμβόλαια θανάτου μελών της απο...
22:09 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 23/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3005 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (23/12). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
21:42 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα και χαρά στο μπλόκο της Νίκαιας: «Καλά Χριστούγεννα!» – Δείτε βίντεο

Χριστουγεννιάτικη έκπληξη σε παιδιά αγροτών επεφύλασσε… Άγιος Βασίλης, στο μπλόκο της Νίκαιας,...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα