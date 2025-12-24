ΣΥΡΙΖΑ: Το 2025 απέδειξε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει τεθεί στο περιθώριο των κυβερνητικών επιλογών

Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα ασκεί το τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης της ΚΟ του κόμματος Βασίλης Κόκκαλης , κάνοντας λόγο για «συντρίμμια» που άφησε πίσω της η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για έναν αγροτικό κόσμο που έχει τεθεί στο περιθώριο των πολιτικών επιλογών.

«Το 2025 απέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι ο πρωτογενής τομέας δεν βρίσκεται απλώς σε κρίση, αλλά έχει τεθεί στο περιθώριο των κυβερνητικών επιλογών. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς βρέθηκαν μόνοι τους απέναντι σε ένα κράτος απόν, μια αγορά ανεξέλεγκτη και μια κλιματική κρίση που βαθαίνει, χωρίς ουσιαστική προστασία.

Οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις δεν ήταν τεχνικό λάθος, αλλά πολιτική αποτυχία. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε τη διάλυση του κράτους προς όφελος ημετέρων. Χιλιάδες παραγωγοί έμειναν χωρίς ρευστότητα, την ώρα που το κόστος παραγωγής (ρεύμα, καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές) εκτοξευόταν. Το Επιτελικό Κράτος προστάτευσε υπερκέρδη και «κολλητούς», όχι το αγροτικό εισόδημα – και το «λουκέτο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σβήνει το σκάνδαλο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Την ίδια στιγμή, η κλιματική κρίση σάρωσε την ύπαιθρο. Πλημμύρες, ξηρασίες και καύσωνες κατέστρεψαν καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Οι αποζημιώσεις ήταν καθυστερημένες, άδικες και ανεπαρκείς. Ο ΕΛΓΑ παραμένει καθηλωμένος σε κανόνες άλλων εποχών, με μοναδική «αποτελεσματικότητα» την ταχεία παρακράτηση από τις ήδη κουτσουρεμένες επιδοτήσεις.

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει βαριές ευθύνες και για το ξεκλήρισμα της κτηνοτροφίας. Η καθυστερημένη και ανεπαρκής αντιμετώπιση ζωονόσων, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, η έλλειψη πρόληψης και ενημέρωσης, οδήγησαν σε μαζικές απώλειες ζώων και οικονομική καταστροφή.

Οι νέοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο γιατί δεν βλέπουν προοπτική. Οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις πιέζονται από τον κατακερματισμό της γης και την απουσία στήριξης. Οι εργάτες γης λείπουν όχι επειδή δεν υπάρχει δουλειά, αλλά επειδή δεν υπάρχει σχέδιο. Οι αγροτικές υποδομές απαξιώνονται και η λειψυδρία, σε συνδυασμό με την κακή διαχείριση του νερού, παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Κι ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβά τα τρόφιμα, οι παραγωγοί πληρώνονται φθηνά. Ελληνοποιήσεις, ασυδοσία μεσαζόντων και ανύπαρκτοι έλεγχοι αποδεικνύουν ότι η «αγορά χωρίς κανόνες» φέρνει εκμετάλλευση και όχι δικαιοσύνη.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η στάση της Κυβέρνησης και των Ευρωβουλευτών της ΝΔ στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Στηρίζουν τη συμφωνία ΕΕ–MERCOSUR, παρά το γεγονός ότι απειλεί κρίσιμα αγροτικά προϊόντα και εκθέτει τους Έλληνες παραγωγούς σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Παράλληλα, υποστηρίζουν την προώθηση των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών (NGTs), ανοίγοντας τον δρόμο σε μια νέα γενιά «σιωπηλών» μεταλλαγμένων, χωρίς επαρκή ιχνηλασιμότητα και σήμανση. Πρόκειται για επιλογές που υπονομεύουν το αγροτικό εισόδημα, το περιβάλλον και το δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν τι βάζουν στο πιάτο τους.

Οι αγρότες και οι άνθρωποι της υπαίθρου που βρίσκονται στα μπλόκα δεν ζητούν ελεημοσύνη. Ζητούν δικαιοσύνη, σεβασμό και σχέδιο. Δίνουν αγώνα ζωής και αξιοπρέπειας. Και γι’ αυτό η κοινωνία στέκεται στο πλευρό τους, παρά την επικοινωνιακή προπαγάνδα και τον κοινωνικό αυτοματισμό της Κυβέρνησης.

Απαιτείται άμεσα ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τον αγροτικό κόσμο: ισχυρός δημόσιος έλεγχος, δίκαιες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, ουσιαστική προστασία από την κλιματική κρίση, στήριξη στους νέους και στις συλλογικές μορφές παραγωγής.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πρόβλημα προς διαχείριση. Είναι στρατηγικός πυλώνας της κοινωνίας, της διατροφικής ασφάλειας και της περιφερειακής συνοχής. Και θα συνεχίσουμε να μετατρέπουμε την αγανάκτηση και την οργή του αγροτικού κόσμου σε δύναμη προοδευτικής αλλαγής.

Για να συγκρουστούμε με τη γαλάζια διαπλοκή και την αδιαφορία. Για μια ύπαιθρο ζωντανή, δίκαιη και με μέλλον. Για μια Ελλάδα ζωντανή, δίκαιη και με μέλλον».