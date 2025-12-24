Τηλεθέαση (23/12): Ποιες πρωινές εκπομπές της ψυχαγωγικής ζώνης πήραν προβάδισμα;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Πρωινό» στον ANT1 με 14,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Super Κατερίνα» στον ALPHA με 15,9%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ANT1 – Το Πρωινό 14,9%

SKAI – Αταίριαστοι 13,4%

ALPHA – Super Κατερίνα 12,8%

MEGA – Buongiorno 10,2%

STAR – Breakfast@Star 9,3%

OPEN – 10 παντού 8,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό