Τηλεθέαση (23/12): Ποιες πρωινές εκπομπές της ψυχαγωγικής ζώνης πήραν προβάδισμα;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
Αναλυτικά, πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Πρωινό» στον ANT1 με 14,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Super Κατερίνα» στον ALPHA με 15,9%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ANT1 – Το Πρωινό 14,9%
- SKAI – Αταίριαστοι 13,4%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,8%
- MEGA – Buongiorno 10,2%
- STAR – Breakfast@Star 9,3%
- OPEN – 10 παντού 8,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Super Κατερίνα 15,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 15,3%
- STAR – Breakfast@Star 13,9%
- MEGA – Buongiorno 10%
- SKAI – Αταίριαστοι 5,1%
- OPEN – 10 παντού 2,4%