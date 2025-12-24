Τηλεθέαση (23/12): Ποιες πρωινές εκπομπές της ψυχαγωγικής ζώνης πήραν προβάδισμα;

Σύνοψη από το

  • Η «μάχη» στην πρωινή ζώνη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όπως δείχνουν οι πίνακες τηλεθέασης.
  • Στο γενικό κοινό, το «Πρωινό» του ANT1 αναδείχθηκε πρώτο με ποσοστό 14,9%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, το «Super Κατερίνα» του ALPHA ξεχώρισε και βγήκε πρώτο με 15,9%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Τηλεθέαση

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Πρωινό» στον ANT1 με 14,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Super Κατερίνα» στον ALPHA με 15,9%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ANT1 – Το Πρωινό 14,9%
  • SKAI – Αταίριαστοι 13,4%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 12,8%
  • MEGA – Buongiorno 10,2%
  • STAR – Breakfast@Star 9,3%
  • OPEN – 10 παντού 8,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Super Κατερίνα 15,9%
  • ANT1 – Το Πρωινό 15,3%
  • STAR – Breakfast@Star 13,9%
  • MEGA – Buongiorno 10%
  • SKAI – Αταίριαστοι 5,1%
  • OPEN – 10 παντού 2,4%

