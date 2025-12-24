Προεδρικό Μέγαρο: Έψαλαν τα κάλαντα στον Κωνσταντίνο Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες

Μελωδίες και παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων από ολόκληρη την Ελλάδα και τον Πόντο άκουσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Οπως κάθε χρόνο, η τελετή ξεκίνησε με τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε η Προεδρική Φρουρά, που έψαλε παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων και αντάλλαξε ευχές για υγεία και ευημερία με τον κ. Τασούλα.

Ακολούθησαν κάλαντα και παραδοσιακοί χοροί από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Αθηνών, τη χορωδία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων και από μαθητές και μαθήτριες του 2ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

Ο κ. Τασούλας αντάλλαξε ευχές με μικρούς και μεγάλους, ευχαρίστησε δημοσιογράφους, φωτογράφους, τεχνικούς και το προσωπικό της Προεδρίας και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές με υγεία και κάθε καλό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:21 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

11:31 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

10:29 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

10:01 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

