LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και οι δρόμοι στο κέντρο – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Πειραιώς 

Κυκλοφοριακά προβλήματα σε πολλούς από τους κεντρικούς άξονες της Αττικής, έχει δημιουργήσει η βροχόπτωση που εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, έντονη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας τμηματικά, ενώ προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης.

Σημειώνεται ότι σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της λεωφόρο Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Πειραιά προχώρησε νωρίτερα η Τροχαία λόγω συσσώρευσης υδάτων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κυκλοφορία αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις 20′-25′ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία).

