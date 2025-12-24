Νίκος Ανδρουλάκης: Ηπειρώτες του έψαλαν τα κάλαντα – «Χρέος μας να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό»

Σύνοψη από το

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχτηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και τον χορευτικό σύλλογο Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι» για τα κάλαντα των Χριστουγέννων. – Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδείας και οφείλουμε να εργαστούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού». – Από την πλευρά τους, το προεδρείο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας εξέφρασε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τη διαφωνία με την πρόβλεψη πρόσφατου νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα ηπειρωτικά κληροδοτήματα και ειδικά για τη μετατροπή του Ζαππείου σε ΝΠΙΔ.
Enikos Newsroom

πολιτική

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και τον χορευτικό σύλλογο Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι» υποδέχτηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

«Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο. Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδεία και οφείλουμε να εργαστούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού.

Αυξάνουν οι ανισότητες και λιγοστεύουν οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή διαρροή κρίσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό. Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά τους, το προεδρείο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας εξέφρασε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τη διαφωνία με την πρόβλεψη πρόσφατου νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα ηπειρωτικά κληροδοτήματα και ειδικά για τη μετατροπή του Ζαππείου σε ΝΠΙΔ.

 

13:07 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

