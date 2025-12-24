Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στις 08:30 το πρωί, στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Τρίπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv, όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίες προχώρησαν σε απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα.

Ένας τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία εκτροπής του επί της Αθηνών – Τριπόλεως στη Δ.Ε. Τενέας Κορινθίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 24, 2025

Δείτε φωτογραφίες: