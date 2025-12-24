Κυριάκος Μητσοτάκης: Άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης»

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων άκουσε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με την οικογένειά του, από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, και τα παιδιά τους Σοφία, Κωνσταντίνος και Δάφνη. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα για τις γιορτές.

Με χριστουγεννιάτικο… λουκ ήταν και ο Πίνατ ο οποίος για ακόμη μία φορά τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Δείτε φωτογραφίες