Δημήτρης Κουτσούμπας: Άκουσε ηπειρώτικα κάλαντα και έσυρε τον χορό – Βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας άκουσε παραδοσιακά ηπειρώτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας – Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι «οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον».
  • Χαρακτήρισε «παραλογισμό» τη στάση της κυβέρνησης που προσπαθεί να στρέψει τον ελληνικό λαό ενάντια στους αγρότες, εκφράζοντας την πλήρη συμπαράστασή του στους δίκαιους αγώνες τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Κουτσούμπας: Άκουσε ηπειρώτικα κάλαντα και έσυρε τον χορό – Βίντεο

Η Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας – Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη είπαν σήμερα τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από τον τόπο τους στον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό.

Ο κ. Κουτσούμπας, αφού καλωσόρισε και αντάλλαξε ευχές και δώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη χορωδία του Συλλόγου, ανέφερε:

«Βέβαια, μια τέτοια μέρα δεν μπορεί παρά η σκέψη όλων μας να είναι δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων, δίπλα στους δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς. Ξέρουμε όλοι, και είμαστε βαθιά πεισμένοι, ότι οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον».

«Παραλογισμός δεν είναι ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, των αγροτών, η μάχη για την επιβίωσή τους στα μπλόκα του αγώνα, όπως λέει η κυβέρνηση. Παραλογισμός είναι η στάση της κυβέρνησης, και δυστυχώς και κάποιων άλλων κομμάτων, που προσπαθούν να στρέψουν τον ελληνικό λαό ενάντια στους δίκαιους αγώνες, ενάντια στους αγρότες. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος αυτός ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες, όλες οι λαϊκές οικογένειες υποφέρουν απ’ την ίδια πολιτική, από την ΕΕ, από το καπιταλιστικό κράτος, από αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

«Είμαστε, λοιπόν, όλοι και όλες στο πλευρό τους, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες, και τους συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες τους, όπως και στους αγώνες όλου του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες», κατέληξε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ προσφέρθηκε ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα ενώ ο Δ. Κουτσούμπας έδωσε δώρα από την «Σύγχρονη Εποχή». Στον κ. Κουτσούμπα προσφέρθηκε ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα ενώ ο Δ. Κουτσούμπας έδωσε δώρα από την «Σύγχρονη Εποχή». Αμέσως μετά ακολούθησαν χοροί υπό τους ήχους του κλαρίνου του Νίκου Φιλιππίδη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των ατόμων με διαβήτη-Τρεις προτάσεις προς τον ΕΟΦ

Πόνος στην κοιλιά στους άνδρες: Με ποιες παθήσεις μπορεί να σχετίζεται

Δήμος προσλαμβάνει απόφοιτους Γυμνασίου: Έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2025 οι αιτήσεις-Ποιους αφορά

Δημόσιο: Αυξημένες οι καθαρές αποδοχές των υπαλλήλων – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:21 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Ηπειρώτες του έψαλαν τα κάλαντα – «Χρέος μας να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό»

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και τον χορευτικό σύλλογο Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Τ...
10:29 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Το 2025 απέδειξε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει τεθεί στο περιθώριο των κυβερνητικών επιλογών

Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα ασκεί το τμήμα Αγροτικής Πολι...
10:01 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κυρανάκης: Τι αλλάζει στον σιδηρόδρομο έως το 2027

Στην αναθεώρηση της σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου – Hellenic Train αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπου...
07:33 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ: Η νέα αμυντική συνεργασία, το κέντρο κυβερνοασφάλειας και τα νεύρα της Τουρκίας

Η «γαλάζια συμμαχία» των «τριών» αναβαθμίζεται, αποκτά μεγάλο στρατιωτικό και γεωπολιτικό αποτ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα